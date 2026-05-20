Presidente Petro pidió a la Policía esclarecer intento de secuestro que sufrió Alexander López

A pocos días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, se presentó un nuevo intento de secuestro contra un senador de la República.

Se trata del senador Alexander López, quien sufrió en la tarde de este martes, un intento de secuestro mientras se movilizaba en la vía entre Popayán y Cali.

El hecho se presentó, cuando hombres armados dispararon tiros de fusil contra la camioneta blindada que pertenece al esquema de seguridad del senador; sin embargo, López se salvó porque se movilizaba en otro vehículo.

Petro confirmó intento de secuestro

En medio del evento de Jóvenes en paz que lideró desde la Media Torta en Bogotá, el presidente Gustavo Petro confirmó los hechos.

El alto mandatario pidió a la Policía esclarecer todo sobre el intento de secuestro que sufrió el senador Alexander López, en un hecho que se presentó pocos minutos antes del presidente iniciar su intervención en el evento.

“Espero noticias de la Policía, más analíticas porque hasta ahora suceden los hechos“, señaló en medio de su intervención.