Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

20 may 2026 Actualizado 00:52

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Presidente Petro pidió a la Policía esclarecer intento de secuestro que sufrió Alexander López

El senador Alexander López fue víctima de un intento de secuestro en la vía entre Popayán y Cali.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: AFP.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: AFP. / FEDERICO PARRA

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: AFP.
Añadir Caracol Radio en Google

A pocos días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, se presentó un nuevo intento de secuestro contra un senador de la República.

Se trata del senador Alexander López, quien sufrió en la tarde de este martes, un intento de secuestro mientras se movilizaba en la vía entre Popayán y Cali.

El hecho se presentó, cuando hombres armados dispararon tiros de fusil contra la camioneta blindada que pertenece al esquema de seguridad del senador; sin embargo, López se salvó porque se movilizaba en otro vehículo.

Petro confirmó intento de secuestro

En medio del evento de Jóvenes en paz que lideró desde la Media Torta en Bogotá, el presidente Gustavo Petro confirmó los hechos.

El alto mandatario pidió a la Policía esclarecer todo sobre el intento de secuestro que sufrió el senador Alexander López, en un hecho que se presentó pocos minutos antes del presidente iniciar su intervención en el evento.

“Espero noticias de la Policía, más analíticas porque hasta ahora suceden los hechos“, señaló en medio de su intervención.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir