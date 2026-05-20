Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

20 may 2026 Actualizado 00:43

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Justicia

Fiscalía ubicó en Venezuela a personas que estarían relacionadas con desaparición de Yulixa Toloza

Se trata de tres personas que habrían participado en los hechos que rodearon la desaparición de Yulixa Toloza. Las notificaron de la circular azul de la Interpol.

Fiscalía confirma que no hay capturados por desparición de Yulixa Toloza

Fiscalía confirma que no hay capturados por desparición de Yulixa Toloza

Fiscalía confirma que no hay capturados por desparición de Yulixa Toloza

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

Añadir Caracol Radio en Google

La Fiscalía General de la Nación confirmó que fueron ubicadas en Venezuela tres personas que estarían relacionadas con los hechos que rodearon la desaparición y muerte de Yulixa Toloza. Además, fueron notificadas de la búsqueda mediante circular azul.

Puede leer: Fiscalía confirmó hallazgo de cuerpo que tiene las características de Yulixa Toloza: esto se sabe

Según se conoció, una de las personas fue hallada en la ciudad de Maracay, estado Aragua, y las otras dos fueron encontradas en el estado Portuguesa.

Los nombres de los sujetos que estarían detenidos por las autoridades de Venezuela, tras ser notificados de la circular azul de la Interpol son: Edinson José Torres Sarmiento, de 40 años, y María Fernanda Delgado Hernández, de 30 años (aprehendidos en Portuguesa).

Noticia en desarrollo.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir