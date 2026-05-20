Fiscalía ubicó en Venezuela a personas que estarían relacionadas con desaparición de Yulixa Toloza

La Fiscalía General de la Nación confirmó que fueron ubicadas en Venezuela tres personas que estarían relacionadas con los hechos que rodearon la desaparición y muerte de Yulixa Toloza. Además, fueron notificadas de la búsqueda mediante circular azul.

Puede leer: Fiscalía confirmó hallazgo de cuerpo que tiene las características de Yulixa Toloza: esto se sabe

Según se conoció, una de las personas fue hallada en la ciudad de Maracay, estado Aragua, y las otras dos fueron encontradas en el estado Portuguesa.

Los nombres de los sujetos que estarían detenidos por las autoridades de Venezuela, tras ser notificados de la circular azul de la Interpol son: Edinson José Torres Sarmiento, de 40 años, y María Fernanda Delgado Hernández, de 30 años (aprehendidos en Portuguesa).

Noticia en desarrollo.