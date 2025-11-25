Alerta amarilla en la región Caribe por fuertes vientos: alcanzan hasta los 46 kilómetros por hora

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales emitió alerta amarilla en la región Caribe por fuertes vientos que están alcanzando hasta los 46 kilómetros por hora.

Según el IDEAM, también se están reportando olas de tres metros de altura.

Ante este panorama, la entidad hizo un llamado a los municipios costeros del Atlántico para que tomen medidas preventivas en las diferentes playas.

Cristian Arango, meteorólogo de turno, señaló que “es una condición, pues como bien lo mencionaba, que se presenta tímidamente en noviembre y ya se va intensificando a medida que avanza el mes de diciembre. Hemos coordinado con la Dimar una alerta amarilla por viento y oleaje hacia el centro y prácticamente en toda la región marítima nacional. Estos valores pueden estar entre 10 y 15 nudos en el viento, y 10 y 75 nudos en el viento, y 2 y 3 metros en la altura del oleaje”.

Alerta por lluvias

Por otra parte, también hay alerta amarilla por lluvias en varios departamentos de la región Caribe, en especial Córdoba y La Guajira, aunque el meteorólogo indicó que se podrían presentar algunas lloviznas aisladas.

“En general para la región Caribe esta semana va a estar más bien de bajas precipitaciones o lluvias un poco más dispersas. Y este es un panorama amplio para el centro y el oriente de la región. Ya hace el fin de semana lo que vemos por ahora es que los modelos sí le arrojan lluvia un poquito más fuerte hacia el día viernes. Entonces estaríamos con algunas lluvias para el fin de semana”, señaló.