Denuncian que un padre con arma de fuego habría amenazado a profesores de un colegio en Barranquilla

Un padre de familia amenazó, con arma de fuego, a varios profesores en un colegio público de Barranquilla porque su hijo, al parecer, perdió el año escolar.

El hecho se registró en la Institución Educativa Distrital Jesús Maestro y ya fueron dados a conocer a las autoridades competentes.

¿Qué dice Adea?

Ante este hecho, la Asociación de Educadores del Atlántico alertaron sobre la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, la integridad física y psicológica. Además, este suceso, según la Asociación, representó un riesgo para el adecuado desarrollo de los procesos académicos.

Carlos Noriega, presidente de Adea, dijo que “ya formularon la denuncia respectiva ante las autoridades y están a la espera de los resultados de las investigaciones, pero desde la dirección de la institución educativa le hicieron un llamado fraternal, de unidad, y de reflexión al padre de familia frente a la conducta que asumió en días anteriores en contra de varios educadores de la institución educativa que acabé de mencionar y que indudablemente eso nos mantiene a nosotros en alerta y con mucha preocupación porque nuestra labor cada día se está convirtiendo en una acción de suma peligrosidad en algunos escenarios y pues el único compromiso que tiene el maestro es formar, educar, construir conocimiento y lamentablemente nos hemos sometido a ese tipo de situaciones que indudablemente son reprochables en el marco de una sociedad de convivencia pacífica como es la cultura y la filosofía del maestro y ante todo que la escuela es un territorio de paz”.

Noriega finalizó argumentando que el padre de familia tuvo que ser calmado por personal del colegio para evitar alguna tragedia.