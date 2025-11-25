Bucaramanga

“Pude perder la vida por una moneda”: joven relata cómo sobrevivió a un ataque en Floridablanca

Así fue la agresión con navaja a un estudiante del Sena.

Carlos Ramos Bacca, estudiante Sena

Carlos Ramos Bacca, estudiante Sena

Mi esposa quiso enfrentar al sicario, luego este tipo de una manera canalla la ataca con el cuchillo. por a la altura del hombro y en el segundo ataque yo no lo pude detener: Richard Cardona. Foto: Getty Images

María José Parra Cepeda

Cuando empezaba su rutina de estudio, la mañana de Carlos Arturo Ramos Bacca, un joven de 22 años, se vio interrumpida por un hombre que terminó atacando a Ramos Bacca con dos puñaladas: una en el brazo y otra cerca a su cuello.

El joven caminaba desde su casa por el puente cercano a la estación Lagos, en Floridablanca, rumbo al Sena, en la mañana del lunes 24 de noviembre. Es estudiante de Análisis y Desarrollo de Software.

El estudiante le contó a Caracol Radio que, mientras caminaba por el puente, este hombre, le pidió a Ramos Bacca una moneda.

“Me pidió una moneda y le dije que no porque en realidad no tenía nada para darle. Seguí caminando, pero de reojo noté que él se me iba acercando y aceleraba el paso”, explicó.

Ramos Bacca intentó alejarse, pero el hombre aumentó el paso detrás de él, hasta que ambos terminaron corriendo. La situación escaló cuando ambos terminaron forcejeando y el agresor sacó una navaja y apuñaló dos veces a Ramos Bacca.

“Yo empecé a correr porque él venía detrás de mí, pero me alcanzó y ya lo tenía encima. Lo único que pude hacer fue intentar defenderme, pero él ya tenía el cuchillo afuera. Sentí el primer impacto de la navaja en el hombro y el segundo en la clavícula, muy cerca del cuello”, detalló.

Ramos Bacca cuenta que ese día llevaba un buso y, debajo, una camisa. Ambas prendas amortiguaron los golpes: la tela del buso detuvo el impacto en el brazo y un botón de la camisa evitó que la herida en la clavícula fuera más profunda.

El joven también contó que un compañero de otra carrera y una vendedora de la zona vivieron una experiencia similar días atrás.

Luz Stella Bacca, madre del joven, pide mayor vigilancia en ese sector porque a diario lo cruzan estudiantes y trabajadores. Señala que su hijo pudo haber perdido la vida por no dar una moneda y que no es justo que quienes madrugan a estudiar deban exponerse a estos riesgos.

“Hago un llamado a las autoridades para que estén más pendientes de ese sector, porque la mayoría de quienes pasan por ahí son estudiantes del Sena y de la Universidad Santo Tomás. No es justo, y no quiero ni pensar que mi hijo pudo haber perdido la vida por no darle una moneda”.

La familia insiste en que esta no es una situación aislada y reclama patrullajes en los horarios en los que más se mueven estudiantes y trabajadores.

