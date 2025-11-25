En menos de 24 horas asesinaron a un líder social y dos personas más en Yondó, Antioquia

Yondó- Antioquia

La seguridad en el municipio de Yondó sigue generando preocupación para las autoridades debido a los reiterados hechos violentos registrados en los últimos meses, anteriormente reportados en el área rural, pero ahora en la zona urbana. Tal y como quedó en evidencia este lunes, donde un ataque sicarial deja dos personas muertas y dos már heridas en el barrio Gaitán.

El coronel John Jairo Roa Buitrago, comandante de la policía Magdalena Medio, informó que ya están haciendo seguimiento a los dos sicarios que llegaron al establecimiento público y atacaron a las víctimas que habitaban la vereda La Raya, distante a una hora del área urbana.

“Había unas personas departiendo en un establecimiento de razón social Tienda La Magdalena en el barrio Gaitán y dos sujetos en una motocicleta XTS 150 pasan y disparan contra la integridad de estas personas. Al parecer, lo que tenemos por hipótesis es que venían a ultimar a una de esas personas de las que estaban ahí, pero, pues, en el efecto colateral ahí que sucede, resultan lesionadas otras personas”.

Las víctimas tienen 51 y 56 años y los heridos entre 28 y 51 años, quienes, según el coronel Roa Buitrago, no tienen antecedentes judiciales. Al mismo tiempo, repudió este hecho violento.

El reporte del alcalde Yerson Antonio Ariza indica que de manera preliminar se identificaron a las víctimas como David Rodríguez y Luis Ángel Marín, quienes departían en un establecimiento comercial a unos 500 metros de la alcaldía y a escasos 100 metros de la base militar. También informó que la noche del domingo fue asesinado de la misma manera un líder social y político, además de comerciante y bastante reconocido en la región, identificado como Aldemar Parra.

“Una persona, pues, reconocida acá en el municipio, en una zona rural pero muy cerca del pueblo, en la vía Yondó-Barrancabermeja, en la vereda X diez, también departía ahí en un establecimiento y llegaron también unos sicarios y, bueno, también atentaron contra la vida de él y, lamentablemente, unas horas después falleció cuando fue trasladado a la ciudad de Barrancabermeja”.

El mandatario agregó que, si bien se sabe que hay una disputa por el control de territorio, es reciente en el área urbana, por lo que anunció medidas de seguridad urgentes como un toque de queda durante tres días de manera consecutiva. Aunque agregó que para este martes se citó a un consejo de seguridad extraordinario para conocer mayores datos sobre las recientes muertes violentas.

“Debido a todo este acontecimiento, pues, vamos a tomar unas medidas inmediatas, pues vamos a decretar un toque de queda a partir de las siete de la noche y la prohibición de parrillero hombre, pues es decirle también al comercio, a la comunidad, que en estos casos nos toca tomar estas medidas inmediatas, pues sabemos de pronto la aceptación que va a tener el comercio en su establecimiento, pero no podemos tampoco nosotros ser ajenos a esta situación y, por lo tanto, todos tenemos que contribuir para que esto se pueda controlar lo más rápido posible”, agregó.

Peticiones

Ante la racha violenta en Yondó, donde en lo corrido del 2025 la cifra de muertes violentas ya supera las 25, solicitó mayor pie de fuerza para contrarrestar esta situación.

“Estamos militarizando el pueblo en todos los otros barrios que también tenemos unas alertas que se pueden presentar algunos hechos y, bueno, solicitando también el pie de fuerza de policía. Yondó no cuenta con un pie de fuerza suficiente en el casco urbano de la parte de la policía, entonces solicitar también hacer ese llamado; ya nos comunicamos también la Oficina de Seguridad de la Gobernación, hacer ese llamado que, por favor, incrementemos el pie de fuerza acá en el municipio, porque lo que se dice es que esa disputa del territorio hoy entre estos grupos armados es como que se piensa incrementar y es lo que tenemos nosotros que prevenir”.

Finalmente, el mandatario Yerson Antonio Ariza lamentó la actual situación y se solidarizó con las familias de las víctimas.