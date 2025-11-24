Un carro se accidentó en Salgar; una persona murió y dos más quedaron heridas

Salgar- Antioquia

En zona rural de Salgar, suroeste de Antioquia, se reportó una emergencia por cuenta de un vehículo que rodó por un cafetal, al parecer, por fallas mecánicas. La situación ocurrió el pasado domingo.

Según el reporte del caso, un vehículo conocido como Jeep, utilizado como transporte público en la ruralidad, al parecer se quedó sin frenos cuando se movilizaba por la vereda La Amagaceña y esto ocasionó que rodara varios metros. La misma comunidad socorrió a las personas que se transportaban en el vehículo, ya que, debido a la falta de señal de celular, no pudieron reportar el hecho. Tres personas fueron trasladadas al hospital local.

Desde el hospital San José de Salgar informaron a este medio de comunicación que una persona falleció y dos más fueron atendidas heridas; el estado de salud no fue suministrado, aunque entre los lesionados había una mujer en estado de gestación. La persona muerta fue identificada como Carlos Alberto Merino, conductor del carro.