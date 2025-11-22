Identifican a joven encontrada sin vida en un arroyo en el Atlántico

Durante este fin de semana, una mujer fue hallada sin vida en un arroyo del municipio de Soledad. Se trataba de Dayana Patricia Moreno Solano, quien, según las autoridades, era conocida con el alias de ‘La China’, de tan solo 21 años.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Su cuerpo fue encontrado por moradores del barrio Villa Zambrano, exactamente en la calle 49 con carrera 8.

Moreno Solano, de acuerdo con el reporte de la Policía, no presentaba heridas visibles. El cadáver fue hallado boca abajo.

¿Había recibido amenazas de muerte?

Según información suministrada por familiares, la mujer hace dos semanas había recibido amenazas de muerte en su residencia e incluso desconocidos habían disparado contra la fachada del inmueble.

Asimismo, que era habitual que se ausentara por varios días, de acuerdo con parientes.

Finalmente, la Policía reveló que Moreno Solano registraba dos anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes y lesiones personales.