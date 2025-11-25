Cúcuta marchará contra la violencia de género

Cúcuta.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hoy se llevará a cabo en Cúcuta una movilización que busca visibilizar y denunciar las distintas violencias que enfrentan las mujeres, niñas y población diversa en la región.

La marcha, convocada por la Plataforma de Movilización Popular de Cúcuta (PMPC) y otras organizaciones, tendrá como punto de encuentro el Parque Simón Bolívar a las 8:30 de la mañana y finalizará en el Parque Santander.

Siul Guerrero, lideresa social y artista cucuteña, explicó que por motivos de seguridad no se revelan todos los puntos del recorrido, pero enfatizó que se trata de una movilización necesaria para enfrentar una problemática que califican como “estructural y sostenida en lógicas paramilitares y de control territorial”.

La PMPC, que reúne a más de 18 colectividades, definió tres objetivos para la jornada. El primero es político: posicionar la denuncia por feminicidios, transfeminicidios, violencia sexual -especialmente contra niñas y adolescentes- y trata de personas.

También incluyen un llamado a reconocer factores de contexto que, según las colectivas, alimentan estas violencias.

El segundo es reivindicativo, orientado a la construcción de un pliego de peticiones que recoja puntos comunes y exigencias claras dirigidas al Estado.

El tercero es organizativo: fortalecer una agenda antipatriarcal de trabajo conjunto entre distintas plataformas y organizaciones más allá de la fecha del 25 de noviembre.

Guerrero destacó la gravedad del panorama en el país y en Norte de Santander. Recordó que el año pasado Colombia cerró con 886 feminicidios. Entre enero y abril del presente año ya se registran 123 casos.

La tentativa de feminicidio pasó de 671 en 2024 a 79 en lo que va del año. En delitos sexuales, las cifras también alarman: 14.973 casos el año pasado -de los cuales 8.500 fueron contra niñas y adolescentes- y 3.804 en los primeros meses del año, más de 2.000 también en menores.

La violencia contra la población LGBTIQ+ tampoco es ajena: 29 transfeminicidios el año pasado y 19 asesinatos de personas diversas entre enero y abril, 12 de ellos contra mujeres trans.

Frente a este contexto, las colectividades señalan que es urgente que las autoridades desarrollen políticas públicas reales y operativas.

“No pueden seguir siendo decretos o rutas que solo existen en el papel. Cuando una mujer busca ayuda, muchas veces no encuentra un camino claro ni un sistema que garantice su cuidado”, afirmó Guerrero.

La invitación es para que la ciudadanía participe de esta movilización que recorrerá las calles del centro de la ciudad y que busca enviar un mensaje contundente de rechazo a la violencia contra las mujeres, así como exigir garantías efectivas para la protección y la vida digna en Cúcuta y Norte de Santander.