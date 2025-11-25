Manifestaciones en Bogotá del 25 al 30 de noviembre: tome nota de horarios y puntos de concentración

Manifestaciones en Bogotá del 25 al 30 de noviembre de 2025 Foto: Colprensa

Para la última semana de noviembre de 2025, se tienen previstas una serie de manifestaciones en Bogotá por cuenta de los plantones convocados por instituciones como la Universidad Nacional y la Distrital. Según indica el Distrito, algunas de ellas pueden generar complicaciones en la movilidad, incluyendo afectaciones en el sistema Transmilenio.

Ante esta situación, la Secretaría de Gobierno tiene a su disposición a su equipo de gestores y gestoras de diálogo para atender las diferentes actividades que se desarrollarán en la ciudad y así garantizar la circulación de vehículos tanto particulares como de transporte público.

Entre ellas, hay unas contempladas para este martes 25 de noviembre en conmemoración al Día de la No Violencia contra la Mujer, por lo que se tiene previsto un plantón en el sector de Paloquemao. Además, se espera un evento cultural en la Cárcel El Buen Pastor.

Manifestaciones en Bogotá entre el 25 y el 30 de noviembre de 2025

Martes 25 de noviembre

12:00 m. – Plantón: #25N ¡Tómate la calle, que ningún falte

Centro de Atención de la Fiscalía – CAF en la calle 19 con carrera 27, sector de Paloquemao

Convoca: Somos un rostro colectivo ADE.

3:00 a. m. - Evento cultural con reivindicaciones: 25N Anti patriarcal y anti carcelario

Cárcel El Buen Pastor en el sector de Entre Ríos en la calle 80 con carrera 58

Por confirmar - Marcha: Gran movilización Campesina ANUC Atlántico

Plaza de Bolívar

Convoca: ANUC.

Miércoles 26 de noviembre

10:00 a. m. – Plantón: Contra el fascismo y en defensa de la universidad pública

Universidad Nacional de Colombia (entrada calle 26)

Convoca: SINTRAUNAL, Equipo jurídico pueblos - EJP, Comités en defensa de la educación superior RAÍZ, Congreso de los Pueblos, Grupo de Investigación América Latina: transformaciones, dinámicas políticas y pensamiento social. Pueblo Libre EILUSOS - Estado y Usos Sociales de la Ilegalidad, TJER Asociación FreytterElkartea Fundación Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, Fundación Lazos de Dignidad – FLD, Caso Colectivo 82 Humanidad Vigente, Veriódico Periferia 20 y GEPPAC.

Jueves 27 de noviembre

12:00 m. – Evento cultural con reivindicaciones: Bailatón de la Séptima

Universidad Distrital - Sede Calle 40

Convoca: Sector universitario.

Viernes 28 de noviembre

No hay marchas programadas

Sábado 29 de noviembre

4:00 pm. – Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración 29N

Parque Urbanización La Esperanza.

Domingo 30 de noviembre

7:00 a.m. - Evento cultural con reivindicaciones: Festival Cultural por una Ciudad Bolívar Digna

Calle 60A Sur con Carrera 73J

Convoca: Junta de Acción Comunal -JAC- del Barrio Rincón de la Estancia.

¿Qué hacer en caso de que haya una manifestación?

En caso de que se presenten marchas en Bogotá, las autoridades recomiendan a la ciudadanía planificar sus rutas con anticipación y estar pendiente a la información divulgada por las autoridades si se presenta alguna afectación en la movilidad. Asimismo, debe tener en cuenta los cierres viales y los desvíos que indique la Secretaría de Movilidad para que pueda llegar sin contratiempos a su lugar de destino.

Cabe recordar que la ciudad fue escenario de las recientes manifestaciones por parte de estudiantes universitarios, especialmente los provenientes de la Universidad Nacional, quienes rechazaron la elección de su nuevo rector.