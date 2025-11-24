Foro “Mujeres Reales por la Vida” impulsa la prevención de la violencia intrafamiliar en Pereira

Pereira

El foro “Mujeres Reales por la Vida”, es un espacio liderado por la Personería de Pereira con el propósito de visibilizar, analizar y construir acciones conjuntas frente a la problemática de la violencia intrafamiliar y de género en el área metropolitana.

Aunque las cifras muestran una ligera disminución frente a años anteriores, la situación continúa siendo preocupante. Según datos de la Policía, durante este 2025 se han registrado 943 denuncias por violencia intrafamiliar, la mayoría de ellas en contra de mujeres. Las autoridades advierten que estos casos tienden a incrementarse en la temporada decembrina, cuando se intensifican los conflictos en los entornos familiares asociados al consumo de alcohol, tensiones económicas y cambios emocionales.

Frente a este panorama, el foro busca fortalecer las rutas de atención, promover la denuncia y articular a las instituciones responsables de la protección de los derechos de las mujeres y de las víctimas de violencia.

La personera delegada para la Mujer, Niñas, Niños y Adolescentes, Adultos Mayores y Población Vulnerable, Alexandra Gutiérrez, enfatizó la importancia de que las mujeres conozcan los pasos iniciales a seguir cuando se sienten en riesgo y no normalicen la agresión.

“Este espacio es muy importante para que todas las mujeres participen y conozcan los casos de violencia que diariamente se presentan, hechos que no podemos normalizar”, afirmó la personera delegada.

El foro reunirá a representantes de instituciones públicas, organizaciones sociales y autoridades de seguridad, con la intención de consolidar estrategias preventivas y fortalecer el acompañamiento real y oportuno a las víctimas.

La Personería de Pereira reafirmó su compromiso de seguir impulsando espacios de reflexión y acción para proteger la vida y dignidad de las mujeres y de todos los integrantes del núcleo familiar.

