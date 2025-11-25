Alcalde Galán ordenó intervención de la fuerza pública en manifestaciones estudiantiles

Una vez más Bogotá es epicentro de manifestaciones. Esta vez estudiantes de universidades públicas, especialmente de la Universidad Nacional y de la Distrital, bloquearon la calle 26 como rechazo a las decisiones que se tomaron con respecto a la elección de su respectivo rector.

Por más de 2 horas estuvo bloqueado este importante corredor vial desde la carrera 35 hasta la carrera 66.

Lea también: Estudiantes de universidades públicas en Bogotá protestan en contra de las decisiones del CSU

Por un lado, estudiantes de la Universidad Nacional protestaban mientras se discutía el futuro de la rectoría en una sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario (CSU). Mostraron su inconformismo con la posibilidad de que el profesor Ismael Peña, retomara su cargo como rector después de que el Consejo de Estado anulara la elección de Leopoldo Munera para este cargo.

Por otro lado, estudiantes la Universidad Distrital también marchaban en contra de la elección de José Lizcano como rector, ante las denuncias de corrupción de los representantes estudiantiles.

Ante esta situación, en la que se colapsó la movilidad de la calle 26 y hubo más de 113 mil usuarios de Transmilenio afectados por los bloqueos, el alcalde Carlos Fernando Galán ordenó la intervención de la UNDMO.

A las 5:15pm, llegó la UNDMO cerca a la sede de la Secretaria Distrital de Educación donde estaban los manifestantes de la Universidad Distrital.

“Quiero reiterar que en Bogotá, ante cualquier acto de violencia, vamos a hacer uso de la fuerza legítima del estado para recuperar el orden y garantizar los derechos de toda la ciudadanía”, aseguró el mandatario ante el vandalismo en la Secretaría de Educación.

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, apoyó esta decisión del alcalde y aseguró que la capital da todas las “plenas garantías a la movilización pacífica”. Por lo que la intervención de la UNDMO era necesaria ante los miles de afectados.