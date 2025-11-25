Jhon Durán recibe críticas en Turquía ¿Mala relación con sus compañeros del Fenerbahce?

Jhon Jáder Durán no termina de convencer en su paso por Fenerbahce, equipo en el que se encuentra a préstamo desde Al Nassr de Arabia Saudita. En 10 partidos que ha logrado disputar apenas cuenta con 2 goles y 2 asistencias, unas cifras menores a la expectativa que generó su vinculación.

El colombiano va regresando de a poco luego de perderse nueve partidos por una lesión. En su segundo partido, luego del problema físico, marcó gol y en el más reciente dio una asistencia para la remontada contra Rizespor por 2-5, pero su actuación no fue del todo convincente.

Prensa turca acusa a Durán de no tener química con compañeros

Dos periodistas del medio turco Sabah mostraron el inconformismo con lo hecho por Durán el pasado fin de semana y cuestionaron la relación en el campo con compañeros.

“Tras una primera parte muy negativa, empezar la segunda sin cambios es ilógico. ¿Cómo pudo Durán, que no hizo nada, mantenerse en el campo tantos minutos? Para empezar, no tiene química con sus compañeros. Además, falló un gol que podría haber sido perfecto”, expresó Ömer Üründül de Sabah.

Por su parte, manifestó que, si bien hay críticas al marroquí En-Nesyri por su rendimiento, considera que el referente del ataque es él y no Durán. “Mucha gente critica a En-Nesyri por su rendimiento, y tienen todo el derecho a hacerlo; pero ahora mismo, el delantero centro del Fenerbahce es principalmente En-Nesyri”.

Del mismo modo, el periodista Mustafa Culcu, también del diario Sabah, expresó: “Durán estuvo ineficaz. Tedesco acertó con sus sustituciones y mereció la victoria”.

Durán y un futuro incierto

El antioqueño de 21 años tiene contrato de préstamo con Fenerbahce hasta junio del 2026, pero desde Turquía ha surgido información que apunta a que, debido a su alto salario y el bajo rendimiento mostrado, pretenden dar por terminado su vínculo en enero y regresarlo a Al Nassr. No obstante, en el conjunto saudí tampoco tendría espacio, por lo que otro préstamo o la venta podrían ser soluciones.

Esto se suma a su falta de llamados a convocatorias de la Selección Colombia, a la cual espera regresar para la doble fecha FIFA de marzo y poder contar con opciones de integrar la lista definitiva para el Mundial 2026.