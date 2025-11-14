Néstor Lorenzo explicó por qué Jhon Jader Durán no ha vuelto a ser convocado a la Selección Colombia

El argentino Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, dialogó con los medios de comunicación en la previa del juego amistoso de este sábado ante Nueva Zelanda, el cual se llevará a cabo en territorio estadounidense, a partir de las 7:30PM (hora colombiana).

Lorenzo habló de algunos jugadores en concreto, explicando la ausencia reciente de Jhon Jader Durán, la situación de James Rodríguez tras la salida de León y el estado físico de Richard Ríos, entre otros temas.

¿Cómo está Richard Ríos?

“Con respecto a Richard, es verdad. En la última jugada del último partido tuvo un golpe en el tobillo, pero ya está bien y está disponible”.

La situación de James Rodríguez

“Lo de James es un poco anímico, la ansiedad que pueda llegar a tener para conseguir club donde competir. Sabemos que cuando viene acá necesita jugar y se pone a disposición del grupo. Jugará los minutos que consideremos, los partidos son seguidos, trataremos de dosificar las cargas para que los jugadores no los sufran, especialmente los de que vuelve a Europa”.

¿Por qué no ha vuelto a ser llamado Jhon Jader Durán?

“Lo de Jhon Jader es que, como todos los jugadores que han sido bloqueados, están siendo seguidos semana a semana, partido tras partido. Ha jugado muy poquito, sí, entró y marcó un gol, pero jugó 15 minutos, 20, un tiempo. No ha tenido continuidad todavía que necesita para volver a competir en la Selección. Trajimos los muchachos que están compitiendo más, está siempre en el espectro, pero no está en su mejor momento hoy día con el cambio de club y las lesiones. Es un jugador que tiene futuro”.

¿Por qué eligieron estos rivales para los amistosos?

“Cuando elegimos los rivales de los amistosos tratamos de jugar con rivales que nos propongan cosas diferentes, en intensidad, en juego, juego aéreo y Australia, lo habíamos visto, habíamos jugado con equipos asiáticos y europeos, no habíamos jugado con equipos de Oceanía. Cuando se dio la posibilidad de jugar, yo quería jugar con un africano, era Nigeria, pero se cayó porque tuvieron que jugar repechaje, después no se pudo conseguir otro africano y apareció lo de Australia, ya lo de Nueva Zelanda estaba hecho. Vamos a encontrar dos equipos intensos desde lo físico, fuerte en el juego aéreo, ordenado y muy rápido. Es muy probable que en primera ronda del Mundial te toque un equipo similar, a nosotros nos sirve”.

El trabajo es lo más importante

“Yo le digo siempre al cuerpo técnico, que el trabajo es el único que paga. No nos creemos héroes ni villanos, así como no nos creímos cuando éramos invictos y finalistas; no nos creemos villanos cuando toca un resultado adverso, creemos que el trabajo en definitiva va sacando a flote las cualidades del equipo y estamos pensando en cómo mejorar. La manera es trabajar con un foco y mirando para delante”.