Fenerbahce golea y Jhon Jader Durán se reporta con asistencia: véalo acá

¡Jhon Jader Durán vuelve a sonreír en Turquía! Este domingo 23 de noviembre, el atacante colombiano dio una asistencia en la goleada 2-5 del Fenerbahce en casa de Rizespor, esto por jornada 13 de la Superliga.

Justamente, Rizespor alcanzó el descanso con dos goles de ventaja. En el minuto 6 el gambiano Ali Sowe abrió la cuenta a pase del inglés Jesuran Rak Sakyi y al cuarto de hora Qazim Laci hizo el segundo.

Todo cambió tras el intermedio. El Fenerbahce despertó liderado por Marco Asensio, que acortó distancias en el 55. Un tiro de Fred dio en el cuerpo del meta Yahia Fofana y luego en el palo. El exjugador del Real Madrid recogió el rechace y marcó.

El empate llegó tres minutos después, firmado por el brasileño Talisca tras recibir un balón de Dorgeles Nene. Y después llegó el momento clave, cuando Laci vio la segunda amarilla y dejó el campo y a su equipo Rizespor con diez jugadores.

Asistencia de Jhon Jader Durán con el Fenerbahce

La superioridad visitante fue evidente. Marco Asensio, en el minuto 65, hizo el tercero, a pase del colombiano Jhon Duran, con un tiro desde fuera del área que botó delante del meta y se introdujo en la portería por una escuadra.

Vea acá la asistencia de Durán:

GOL | Çaykur Rizespor 2-3 Fenerbahçe



⚽️ 65' Asensio pic.twitter.com/rPs94Mh3cU — Anlık Goller (@gollersuperlig) November 23, 2025

Se trata de la segunda asistencia de Durán en lo corrido de la temporada 2025-26 y su cuarta participación de gol, recordando las dos anotaciones que ha conseguido.

Después, el marroquí Youssef En Nesyri hizo el cuarto y en el minuto 88, Archie Brown el quinto con asistencia de Asensio. Con la goleada, Fenerbahce, que sumó su quinta victoria seguida, sigue a un punto del líder, el Galatasaray, equipo de Dávinson Sánchez.