Gremio bananero expresa preocupación por retos crecientes en el sector

Urabá, Antioqueño

La Asociación de Bananeros de Colombia (Augura) participará esta semana en el Congreso Nacional Agropecuario 2025 donde insistirá en que la agenda del próximo gobierno debe incluir de manera explícita el fortalecimiento del campo y de la agroindustria bananera.

El gremio antioqueño anticipó que aprovechará el encuentro, que se realizará el 26 y 27 de noviembre en Bogotá, para pedir a los candidatos y al Gobierno nacional compromisos concretos con la sostenibilidad y la seguridad en las zonas rurales. Bajo el lema “No exportamos solo banano: exportamos oportunidades y desarrollo para Colombia”.

Retos en sostenibilidad, costos y logística

Augura advierte que enfrenta desafíos que requieren decisiones de política pública. Entre ellos, señala el aumento de costos logísticos y de seguridad, mayores exigencias regulatorias en los mercados internacionales y brechas persistentes en infraestructura vial, portuaria y de conectividad rural.

“Se necesitan políticas públicas coherentes, que proporcionen seguridad jurídica e incentivos a la inversión en el campo, junto con un comercio internacional que reconozca el costo real de producir de manera responsable”, señaló Emerson Aguirre, presidente ejecutivo del gremio.

Un sector clave para la economía y el empleo rural

El banano aporta cerca del 7 % del PIB agrícola, registra exportaciones por encima de USD 1.026 millones en 2024 y genera 50.000 empleos directos y 150.000 indirectos.

El impacto social va más allá de la producción: más de 200.000 familias en Antioquia y Magdalena dependen directamente de esta actividad.

Un mensaje político de fondo

La participación del gremio en el Congreso busca que el sector bananero sea considerado en la agenda de quienes aspiran a la Presidencia y al Congreso en 2026. Augura plantea que proteger un modelo basado en empleo formal, diálogo social y producción sostenible es fundamental para la estabilidad económica y social de las regiones donde opera.