Se agudizan las lluvias en Risaralda; van más de 2.500 damnificados atendidos por la DIGER

Risaralda

Las intensas precipitaciones registradas en Risaralda durante la última semana han generado un incremento significativo de emergencias por deslizamientos de tierra e inundaciones en distintos puntos del departamento, afectando especialmente al área metropolitana de Pereira y al occidente del territorio.

De acuerdo con el reporte de las autoridades de gestión del riesgo, en los últimos días se han atendido más de 70 eventos que han dejado igual número de familias damnificadas en los 14 municipios risaraldenses, lo que eleva a más de 2.500 personas afectadas en esta segunda temporada de más lluvias.

En total, 11 municipios permanecen en alerta ante la probabilidad de nuevos deslizamientos debido al aumento de la saturación de los suelos. Según los pronósticos del IDEAM, las lluvias continuarán con intensidad hasta mediados de diciembre y podrían extenderse hasta enero de 2026.

Diana Carolina Ramírez, coordinadora de Gestión del Riesgo para Risaralda, indicó que son varias localidades del territorio las que están siendo atendidas de manera recurrente como consecuencia de estas fuertes precipitaciones.

Vía Panamericana Risaralda - Chocó

Durante el fin de semana se registraron deslizamientos de tierra en la vía Panamericana, que comunica a Risaralda con el departamento del Chocó, particularmente en el corredor entre Pueblo Rico y el corregimiento de Santa Cecilia, donde varios derrumbes obligaron al cierre temporal de la carretera. El material fue retirado por equipos del INVIAS, permitiendo la reapertura del tránsito vehicular.

Las autoridades recomendaron a los conductores transitar por esta vía en horas del día, evitar desplazamientos nocturnos y mantener precaución frente a las condiciones climáticas adversas en la zona.

Otras afectaciones se han reportado en distintas vías secundarias y rurales del departamento, donde maquinaria de Risaralda en compañía de la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo avanza en la remoción de escombros y habilitación de corredores viales afectados por derrumbes.

Las autoridades reiteran a la comunidad la importancia de tomar medidas de autoprotección, evitar permanencia en riberas de ríos o laderas inestables, estar atentos a cambios súbitos en los niveles de los afluentes y reportar cualquier situación de riesgo.