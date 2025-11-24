Se quieren lavar las manos conmigo: Exfiscal Barbosa por levantamiento de órdenes de captura a disidencias
El exfiscal General explicó por qué se levantaron las ordenes de captura de personas que hacían parte de las disidencias de Alias Calarcá.
07:38
Fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa - Colprensa
Se ha abierto la polémica luego que el canal Caracol Televisión revelara un entramado de corrupción entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), miembros del Ejército y las disidencias de Alias “Calarcá”.
Entre las preguntas que se están haciendo en el momento es ¿por qué a miembros de las disidencias de Alias Calarcá se les había levantado las ordenes de captura?, en ese sentido, el exfiscal General de la Nación, Francisco Barbosa habló en 6AM.
