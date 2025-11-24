Se quieren lavar las manos conmigo: Exfiscal Barbosa por levantamiento de órdenes de captura a disidencias

Se ha abierto la polémica luego que el canal Caracol Televisión revelara un entramado de corrupción entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), miembros del Ejército y las disidencias de Alias “Calarcá”.

Entre las preguntas que se están haciendo en el momento es ¿por qué a miembros de las disidencias de Alias Calarcá se les había levantado las ordenes de captura?, en ese sentido, el exfiscal General de la Nación, Francisco Barbosa habló en 6AM.

Noticia en desarrollo