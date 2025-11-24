6AM6AM

Programas

Se quieren lavar las manos conmigo: Exfiscal Barbosa por levantamiento de órdenes de captura a disidencias

El exfiscal General explicó por qué se levantaron las ordenes de captura de personas que hacían parte de las disidencias de Alias Calarcá.

Se quieren lavar las manos conmigo: Exfiscal Barbosa por levantamiento de órdenes de captura a disidencias

Se quieren lavar las manos conmigo: Exfiscal Barbosa por levantamiento de órdenes de captura a disidencias

07:38

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa - Colprensa

Se ha abierto la polémica luego que el canal Caracol Televisión revelara un entramado de corrupción entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), miembros del Ejército y las disidencias de Alias “Calarcá”.

Entre las preguntas que se están haciendo en el momento es ¿por qué a miembros de las disidencias de Alias Calarcá se les había levantado las ordenes de captura?, en ese sentido, el exfiscal General de la Nación, Francisco Barbosa habló en 6AM.

Noticia en desarrollo

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad