Curiosidades del Black Friday: origen, historia oculta, impacto global y claves para Colombia 2025

Aunque en la actualidad es una de las jornadas comerciales más influyentes del año, el ‘Black Friday’ tuvo un origen del que poco se habla. En la Filadelfia de los años sesenta, la policía bautizó como “viernes negro” el caos de tránsito y de multitudes que surgía después del ‘Día de Acción de Gracias’, cuando miles de personas salían a adelantar sus compras navideñas.

Con el paso del tiempo, el comercio resignificó el término. La palabra “black” pasó de describir el desorden urbano a evocar la contabilidad, pues “pasar del rojo al negro” implicaba entrar en números positivos, lo que transformó la fecha en una oportunidad de grandes utilidades.

Durante los setenta, ochenta y noventa, los centros comerciales estadounidenses y, más tarde, gigantes como Walmart fueron determinantes en convertir aquella jornada problemática en un fenómeno masivo.

Adicionalmente, los ‘doorbusters’ se consolidaron como señuelos irresistibles, mientras que las aperturas nocturnas crearon rituales sociales alrededor de las compras.

Asimismo, la fuerza digital de Amazon impulsó una competencia omnicanal que extendió la temporada, convirtiendo la semana previa en un escenario estratégico para atraer y fidelizar consumidores.

¿Cómo pasó de ser un evento puntual a un fenómeno cultural y económico global?

Mall & Retail, firma especializada en la gestión y mercadeo de centros comerciales, inteligencia de mercados y transformación digital, sostuvo que el ‘Black Friday’ transformó la dinámica comercial y evolucionó hasta convertirse en un fenómeno sociológico, capaz de modificar comportamientos colectivos.

Por otra parte, los campamentos frente a las tiendas, las filas interminables desde la madrugada y las celebraciones improvisadas dentro de los centros comerciales crearon una cultura propia alrededor del consumo.

Su impacto fue tan profundo que dio origen al ‘Cyber Monday’, inicialmente impulsado por universidades y organizaciones digitales que aprovecharon la estabilidad de las conexiones a internet en oficinas y campus para promover compras en línea tras el fin de semana festivo.

Del mismo modo, el retail estadounidense entendió que concentrar la demanda en un solo día generaba riesgos operativos y tensiones logísticas. De esa manera, nació el ‘Black November’, una temporada completa de descuentos que redujo aglomeraciones y permitió gestionar inventarios con mayor precisión.

En paralelo, el comportamiento del consumidor durante estas fechas se consolidó como un indicador económico adelantado del desempeño de diciembre. Incluso su lenguaje promocional, con términos como ‘flash sale’, ‘bundle’, ‘early deal’, se globalizó, unificando códigos de oferta reconocibles en cualquier mercado.

¿Por qué comprender estos antecedentes es importante para Colombia en 2025?

En el mercado colombiano, donde el ‘Black Friday’ se celebrará el 28 de noviembre de 2025, la fecha se consolidó como una herramienta estratégica para dinamizar el consumo, fortalecer el comercio electrónico y anticipar las compras navideñas.

Por ejemplo, retailers como Éxito, Falabella y Lenovo preparan descuentos amplios en tecnología, electrodomésticos, viajes, moda y bienestar, extendiendo la actividad hasta el ‘Cyber Monday’ para captar a distintos perfiles de consumidores.

Para Leopoldo Vargas, CEO de ‘Mall & Retail’, comprender los doce aspectos globales del fenómeno es esencial, pues permite anticipar tendencias, optimizar campañas promocionales y competir de forma más efectiva por la atención de un comprador informado y altamente sensible al precio.

Según el experto, el Black Friday también impulsa la rotación de inventarios, fomenta la bancarización, incrementa el tráfico en tiendas físicas y digitales y amplía las oportunidades para robustecer la omnicanalidad.

Finalmente, cabe acotar que, según Vargas, Colombia integra esta tradición global a su propio ecosistema comercial, convirtiéndola en una plataforma sólida para potenciar las ventas y consolidar las estrategias de cierre de año.