Black Friday 2025 Amazon desde HOY ¿Qué rebajas tienen los productos? Lista y duración de la promoción

La conocida empresa “Amazon” dio inicio oficialmente al ‘Black Friday Week en Colombia’ con una duración de 12 días, es decir, desde hoy 20 de noviembre hasta el 1 de diciembre estará disponible la promoción.

Algunas de las rebajas van hasta el 40% de descuento con los productos de esta empresa. Adicional a ello, se debe tener en cuenta que son traídos directamente de Estados Unidos, lo que genera mayor confianza en la calidad y origen de lo que se adquiere.

Ofertas Black Friday Amazon 2025 ¿cuáles son las categorías que manejan?

La compañía manifestó que las ofertas se organizan de acuerdo a ciertas categorías como: tecnología, moda, belleza, hogar, juguetes y cocina, facilitando así la experiencia de comprar y permitir que los clientes encuentren los accesorios fácil.

¿Dónde consultar las promociones del Black Friday Amazon 202? Lista de productos con descuentos

Las ofertas podrá encontrarlas en la página oficial de Amazon: https://www.amazon.com/-/es/blackfriday . De esta manera los producto más solicitados por sus rebajas han sido:

Google Pixel 10

Samsung Galaxy S25 Ultra

Sony WH-1000XM6

realme GT 7T por

Xiaomi TV F 50 2026

La estrategia comercial está centrada en la observación del comportamiento del consumidor, destacando los perfiles más activos y estratégicos del comprador colombiano este año. Un informe de HarrisX, referenciado por la propia compañía ‘Amazon’, indica que los compradores están mostrando una mayor propensión a utilizar herramientas tecnológicas para realizar comparaciones de precios antes de concretar sus decisiones de compra.

¿Cuáles han sido los productos más esperados por los usuarios?

Además el periodo central de descuentos, conocido como la Black Friday Week, tendrá una extensión inmediata con el Cyber Monday, una jornada que tradicionalmente se centra en proporcionar rebajas adicionales en artículos de índole tecnológica y electrónica. Esta sucesión de eventos tiene por objeto cubrir de manera integral la principal temporada de ventas de fin de año.

Entre los productos más esperados por los usuarios se incluyen dispositivos inteligentes, electrodomésticos de última gama, vestuario de marcas internacionales y diversos artículos para la decoración y el equipamiento del hogar. Asimismo, la compañía ha destacado que los clientes con una suscripción Amazon Prime podrán acceder a beneficios exclusivos, tales como entregas priorizadas y la opción de visualización anticipada de determinadas ofertas.