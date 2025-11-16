Dos integrantes de una misma familia fueron asesinados en Armenia en caso de intolerancia

Armenia

Un caso de intolerancia se registró sobre el mediodía de este domingo 16 de noviembre en el barrio Porvenir de la ciudad donde dos adultos mayores fueron asesinados con arma de fuego.

De acuerdo con la información de los líderes de la zona, al parecer un choque de un vehículo contra la vivienda de las víctimas habría desencadenado el fatal hecho.

El reporte oficial lo entregó el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del Quindío informó que es un hecho muy lamentable que se genera al interior de la vivienda de las víctimas quienes fueron identificadas como Luz Amparo Moscoso Palomino de 65 años de edad y Julio Cesar Moscoso Echeverry de 89 años quienes eran padre e hija.

“Tuvimos un incidente muy lamentable la muerte de dos personas, un hecho que se da al interior de una vivienda ubicada en el barrio Porvenir de la ciudad de Armenia, donde pierde la vida la señora Luz Amparo Moscoso Palomino de 65 años y su padre, el señor Julio César Moscoso Echeverri de 89 años de edad", mencionó.

Fue claro que es un caso reprochable porque de acuerdo a las primeras indagaciones, lo anterior fue generado por un accidente de tránsito donde incluso se había llegado a una conciliación por 2 millones de pesos y no llamaron a unidades de tránsito para verificar la situación.

“De acuerdo a las primeras indagaciones, de un accidente de tránsito que se dio horas antes, habrían llegado ya a una conciliación por un valor al parecer de 2 millones de pesos, por eso no llamaron en ese momento a unidades de tránsito ni tampoco a la Policía Nacional, pero sobre la 1:45 aproximadamente de la tarde llegan en un vehículo que ya tenemos inmovilizado unas personas y lamentablemente accionan armas de fuego y también le causan heridas con armas blancas a estas personas", dijo.

Sostuvo que después en un vehículo que ya fue inmovilizado, llegan varias personas y accionan el arma contra los adultos mayores y también causan heridas con arma blanca.

Destacó que avanzan en la verificación para constatar si unas personas que recepcionaron tienen responsabilidad en este lamentable hecho de intolerancia.

“En este momento nos encontramos realizando unas diligencias de verificación, inspecciones, de identificación de personas para revisar y comprobar y verificar si participaron en el hecho, repito, el vehículo que participó, que llegó allí con los agresores, ya lo tenemos en este momento inmovilizado”, señaló.

Añadió: “Y vamos a continuar con estas actividades de verificación e investigación porque no vamos a permitir que este hecho lamentable repudiable de intolerancia quede en la impunidad vamos a dar con los participantes, con los autores, con su ubicación y con su captura".

Con este caso la cifra aumenta a 89 homicidios registrados en la ciudad en lo que va corrido del año.