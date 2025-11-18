Gobernador del Quindío confirma recompensa por ubicación del autor del doble homicidio en Armenia

Armenia

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis al rechazar el hecho de intolerancia que derivó en el doble homicidios de dos adultos mayores el fin de semana en Armenia, anunció el ofrecimiento de recompensa para quien de información sobre el autor de este ataque

El mandatario departamental expreso “Inmediatamente llamé al secretario del interior. Me parece lamentable este hecho que ocurrió, quitarles la vida a esas dos personas, a ese abuelo y a esa hija, que me parece que eso no debe existir y no debe pasar. Intolerancia. Hoy nosotros queremos darle una recompensa de hasta 10 millones de pesos para que podamos nosotros dar con esos delincuentes que han hecho este homicidio, porque creo que esto no se debe hacer.

Esto uno tiene que respetar y hoy me quiero unir a esas condolencias de la familia y decirles que aquí vamos a estar y que vamos a estar dispuestos a entregar recompensa para encontrar esas personas que han hecho ese daño.

Por su parte el secretario del interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez reportó “otro hecho de intolerancia que se nos presentó en el municipio de Armenia. Al parecer, presuntamente una situación de tránsito que conllevó a un hecho de intolerancia del asesinato de un hombre y una mujer en la ciudad Armenia.

Y agregó “Hemos establecido y lo ha hecho el gobernador en muchas oportunidades que estamos dando recompensas a quienes nos den información de hechos delictivos en todo el departamento del Quindío. Estas recompensas podrían ir hasta 5 y 10 millones de pesos que podríamos entregar a las personas que nos brinden la información.

En este caso, en el segundo caso que hablamos de la ciudad de Armenia, ya tenemos adelantada la investigación, se ha identificado la persona y estamos esperando dar un golpe contundente en el transcurso de la semana.

El propósito de las recompensas

El secretario del interior explicó “El objeto de las recompensas es cuando usted no tiene claridad de la hipótesis o de dónde provienen estos hechos delictivos, aquí sabemos y conocemos a la persona, aquí es la información dónde está ubicada esa persona. Entonces, es totalmente diferente. Nosotros como gobierno del Quindío estamos dispuestos a pagar la recompensa que sea necesaria para llevar a cabo la captura y la judicialización de estos criminales.

Digamos que eso es un eso es un proceso netamente judicial, la policía ya llegó a la casa del presunto asesino, porque no podemos hablar sino de una presunción, será un juez quien determine o no si fue él el que llevó a cabo este asesinato.