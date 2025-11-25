Así puede diseñar su propio Tesla en Colombia: precios, disponibilidad y novedades

La llegada oficial de Tesla a Colombia marca un nuevo capítulo en la historia reciente de la movilidad eléctrica del país.

Con el anuncio de sus primeros modelos disponibles, los precios de lanzamiento y los puntos iniciales de servicio y recarga, la marca de Elon Musk aterriza en un mercado que ya venía mostrando señales de crecimiento en vehículos eléctricos, pero que aún enfrenta retos importantes en infraestructura y acceso tecnológico.

La apertura de su centro de experiencia en Bogotá y en Medellín ha sido todo un éxito, en redes sociales se han reportado las largas filas para ver los ejemplares de la marca.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, la Country Manager de Tesla, Karen Scarpetta, dio detalles de las novedades que trae la marca ahora que ya están en Bogotá y Medellín.

¿Se puede diseñar el Tesla a gusto del comprador?

La Country Manager comentó que sí es posible hacer este diseño del propio Tesla, la idea es que poder tener la experiencia para que los clientes vayan al centro de experiencia, conozcan el producto, tengan la posibilidad de verlo de cerca, sentirlo y entender las diferencias.

Toda la información está disponible en www.tesla.com, donde se puede personalizar el Tesla, ya que pueden ser muy diferentes entre cada carro porque cada persona tiene necesidades diferentes.

¿Qué se puede personalizar?:

En la página web de la entidad se pueden personalizar algunos de los siguientes detalles:

Color

Interior

Rines

Modelo

La orden se puede hacer por medio de internet, con tarjeta de crédito y una vez se haga la compra, las personas encargadas se pondrán en contacto con el comprador para personalizar más el carro.

¿Dónde están ubicados los centros de experiencia en Colombia?

Los centros de experiencia no estarán solo por una temporada, sino por una larga estadía. En Bogotá se encuentran ubicados en el Centro Comercial Andino y en Medellín en el Centro Comercial El Tesoro.

Infraestructura para recargar los vehículos:

Sobre la infraestructura para carga de los vehículos en las electrolineras, la Country Manager de Tesla indicó que: “Nos queda camino, pero no. La verdad es que nuestros vehículos, es que cuando hablamos de autonomías que van hasta 660 kilómetros, en ciudades como Bogotá, con condiciones planas, literalmente hablamos que 3 kilómetros ni siquiera alcanza a consumir a veces 2% de la carga. En ciudades como Medellín la infraestructura es distinta, tenemos lomas, tenemos montaña, es otra historia, pero cuando subimos tenemos que bajar, así que es un cambio de chip. La realidad es que no necesitamos pensar que tenemos que llegar a un punto en donde solamente se requieren cargas de 8 horas todos los días, por el contrario, tenemos diferentes opciones y la infraestructura del país también se está moviendo”.

Precios:

Hay varias ofertas y se está incluyendo el cargador móvil en medio del lanzamiento de la marca en Colombia.

Hay beneficios para quienes creyeron en la marca desde el primer momento.

Los precios están desde los $109 millones de pesos en adelante, según el modelo solicitado.