El decreto de arancel de 40% para carros importados ataca directamente el bolsillo: Asopartes

Gobierno propone arancel de 40% para carros a gasolina y diésel importados en Colombia. ¿Qué consecuencias tendría esta iniciativa?
El decreto de arancel de 40% para carros a gasolina importados ataca directamente el bolsillo: Asopartes
Este decreto ataca directamente el bolsillo de los colombianos, Asopartes
El Ministerio de Comercio publicó un borrador de decreto con el que busca incrementar el arancel a la importación de carros y motos para fortalecer la industria automotriz colombiana y dejar “la dependencia de actividades extractivas”.
Para el caso de los carros subirán el arancel del 35% al 40% y en el caso de las motos subirán a un arancel de entre el 15 % y el 30%, como está ahora dependiendo del cilindraje, al 35%.
En entrevista con 10AM Carlos Andrés Pineda, presidente de Asopartes habló de cómo afectaría esto a los colombianos y las consecuencias que tendría la iniciativa.
“Si el decreto se materializa como lo pretende el gobierno nacional, la diferencia es que cualquier colombiano que quiera comprar un vehículo a gasolina de aquellos países con los que no tenemos tratado de libre comercio vigente, va a encarecerse el producto como tal. Esto realmente ataca el bolsillo de los colombianos”, afirmó el presidente de Asopartes.
En cifras aseguró que: “La comercialización de partes y piezas, la reparación es una gran industria que mueve más del 6.5% del PIB industrial del país y que da empleo, solo la mano de obra del sector comercio a más de 70 mil personas y por supuesto en un tema integrado a más de 200 mil personas”.
