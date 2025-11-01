Estas son las marcas de carros más vendidas en Colombia hasta octubre del 2025: Conózcalas aquí

El sector automotor colombiano atraviesa su mejor desempeño en los últimos tres años. Según el más reciente informe conjunto entre Fenalco y la Andi, entre enero y octubre de 2025 se matricularon 200.279 vehículos nuevos, un crecimiento del 30,2% frente al mismo periodo del año anterior.

El repunte consolida a 2025 como un año de recuperación muy sólida, impulsado por la estabilización económica, el acceso al crédito y una mayor confianza de los consumidores. Tan solo en el mes de octubre se registraron 25.254 unidades, lo que representa un aumento del 36,4% frente al mismo mes de 2024 y convierte a este mes en el de mayor volumen de ventas del año.

Los modelos más vendidos:

En el análisis por líneas, los modelos más vendidos entre enero y octubre fueron:

Kia K3: 7.663 unidades.

Toyota Corolla Cross: 7.114

Renault Duster: 6.999

Mazda CX-30: 6.845

Kia Picanto: 5.643

Estas cinco referencias representan el 17,1 % de todas las matrículas de vehículos nuevos en el país.

De acuerdo con el informe, las cinco marcas con más matrículas en lo corrido del año fueron:

Kia: 26.603 unidades

Renault: 26.293 unidades

Toyota: 20.832 unidades

Mazda: 17.118 unidades.

Chevrolet: 16.808 unidades.

Estas cinco marcas concentraron el 53,8 % del total nacional. El informe destaca también el fuerte crecimiento de BYD (208,8% anual) y Hyundai (86,2% anual), impulsados por su oferta de vehículos híbridos y eléctricos.

Al mirar las cifras por segmento, vemos que los SUV siguen en primer lugar con 13.607 unidades, creciendo un 34,9% y abarcando casi la mitad de las ventas. Los automóviles le siguieron con 6.405 piezas y un impulso del 39,2%, y luego están los camiones de menos de 10,5 toneladas (1.920 unidades, +66,7%) y las pick-ups (1.544, +9,3%). El mayor crecimiento fue para los tractocamiones, con 224 unidades y un ascenso del 224,1%.