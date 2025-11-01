Economía

Estas son las marcas de carros más vendidas en Colombia hasta octubre del 2025: Conózcalas aquí

Entre las marcas más vendidas están Kia, Toyota, Renault y Mazda

Las marcas de carros más vendidas en Colombia

Las marcas de carros más vendidas en Colombia

El sector automotor colombiano atraviesa su mejor desempeño en los últimos tres años. Según el más reciente informe conjunto entre Fenalco y la Andi, entre enero y octubre de 2025 se matricularon 200.279 vehículos nuevos, un crecimiento del 30,2% frente al mismo periodo del año anterior.

El repunte consolida a 2025 como un año de recuperación muy sólida, impulsado por la estabilización económica, el acceso al crédito y una mayor confianza de los consumidores. Tan solo en el mes de octubre se registraron 25.254 unidades, lo que representa un aumento del 36,4% frente al mismo mes de 2024 y convierte a este mes en el de mayor volumen de ventas del año.

Los modelos más vendidos:

En el análisis por líneas, los modelos más vendidos entre enero y octubre fueron:

  • Kia K3: 7.663 unidades.
  • Toyota Corolla Cross: 7.114
  • Renault Duster: 6.999
  • Mazda CX-30: 6.845
  • Kia Picanto: 5.643

Estas cinco referencias representan el 17,1 % de todas las matrículas de vehículos nuevos en el país.

De acuerdo con el informe, las cinco marcas con más matrículas en lo corrido del año fueron:

  • Kia: 26.603 unidades
  • Renault: 26.293 unidades
  • Toyota: 20.832 unidades
  • Mazda: 17.118 unidades.
  • Chevrolet: 16.808 unidades.

Estas cinco marcas concentraron el 53,8 % del total nacional. El informe destaca también el fuerte crecimiento de BYD (208,8% anual) y Hyundai (86,2% anual), impulsados por su oferta de vehículos híbridos y eléctricos.

Al mirar las cifras por segmento, vemos que los SUV siguen en primer lugar con 13.607 unidades, creciendo un 34,9% y abarcando casi la mitad de las ventas. Los automóviles le siguieron con 6.405 piezas y un impulso del 39,2%, y luego están los camiones de menos de 10,5 toneladas (1.920 unidades, +66,7%) y las pick-ups (1.544, +9,3%). El mayor crecimiento fue para los tractocamiones, con 224 unidades y un ascenso del 224,1%.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad