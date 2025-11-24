🔴EN VIVO|Movilidad HOY Bogotá, 24 de noviembre por manifestaciones de Universidades públicas: rutas Transmilenio
¡Atento! Siga aquí en el minuto a minuto de los reportes de movilidad de la capital
Durante la jornada de la tarde de este lunes, 24 de noviembre de 2025, la Alcaldía de Bogotá ha advertido en sus diferentes plataformas oficiales, que se han de presentar afectaciones en distintas vías principales de la ciudad.
Lea también: ¡Ojo! Así funcionará el pico y placa en Bogotá: Semana del 24 al 28 de noviembre de 2025
Esto se debe a que, estudiantes de las diferentes sedes de la Universidad Distrital han estado realizando manifestaciones en el centro de la ciudad, entre la carrera Séptima con 30 y 45 la avenida Villavicencio con avenida Gaitán Cortes en la localidad de Ciudad Bolívar, por lo que tanto los servicios de TransMizonales y troncales de TransMilenio presentan retrasos.
Asimismo, el sector estudiantil de la Universidad Nacional ha convocado un plantón en la entrada de la Calle 26 y una movilización por el Museo Nacional. Además, varios estudiantes esperan estar en inmediaciones a la Secretaría de Educación, por su inconformidad con la elección de José Lizcano como nuevo rector de la institución.
Movilidad en Bogotá este 24 de noviembre:
- 4:52 p. m. | Estudiantes de la Universidad Nacional se desplazan por la av. Calle 26 sentido oriente-occidente sobre la estación de TransMilenio de Corferias, bloqueando el paso desde la Carrera 40.
- 4:51 p. m. | Estudiantes de la Universidad Distrital bloquean la calle 26 con Carrera 60, en inmediaciones a la Secretaría de Educación, por su inconformidad con la elección de José Lizcano como nuevo rector de la institución.
- 04:40 p.m. | Manifestantes realizan bloqueo total del corredor Av. El Dorado (calle 26) en ambos sentidos:
- 4:32 p. m. | Estudiantes de la Universidad Nacional realizan un plantón frente de la institución sobre la av. Calle 26 sentido oriente-occidente.
- 04:28 p.m. | Se registra manifestación en ambos sentidos de la Av. El Dorado:
- 4:19 p. m. | Las rutas troncales de Transmilenio retoman sus recorridos habituales. Se habilitan las siguientes estaciones:
- 04:05 p.m. | A la hora se cancelan los retornos, la flota troncal 🔴 retoma sus recorridos habituales.
- 3:58 p. m. | Se registra represamiento vehicular en la vía Bogotá - Medellín
- 03:53 p.m. | Manifestantes se ubican en la Av. El Dorado con carrera 50, sentido oriente-occidente.
- 3:33 p. m | Manifestantes avanzan sobre la Av. El Dorado con carrera 35, por lo que continúa bloqueada la calzada mixta y exclusiva hacia el occidente.
- 03:25 p.m. | Servicios troncales realizan retornos a la altura de las estaciones Av. Rojas - Unisalesiana, sentido oriente - occidente.
- 03:15 p.m. | Manifestantes avanzan sobre la Av. El Dorado con carrera 35, continúa la afectación de la calzada mixta y exclusiva hacia el occidente.
- 3:02 p. m. | Juan David Quintero Vicepresidente del Concejo de Bogotá, vía X: ¿Por qué nos toca caminar durante horas por culpa de unos pocos que no tienen control?
- 02:55 p.m | Manifestantes avanzan sobre la Av. El Dorado con Av. NQS al occidente, por lo que la calzada mixta de vía está bloqueada.
- 02:47 p.m. | Manifestantes avanzan sobre la Av. El Dorado con Av. NQS al occidente