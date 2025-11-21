Universidad Nacional solicitó a MinEducación sesión extraordinaria por proceso de elección de rector

La Secretarı́a General de la Universidad Nacional solicitó al Ministerio de Educación, la convocatoria de una sesión extraordinaria para tratar los fallos del Consejo de Estado del 4 de septiembre y del 20 de noviembre de 2025 y la renuncia presentada por el profesor Leopoldo Múnera.

“Una vez se conozca la respuesta de la Presidencia del Consejo Superior Universitario, se informará oportunamente a la comunidad la fecha y hora de la misma”, indica un comunicado de la institución.

Además, señalan que también se abordará la petición del profesor José Ismael Peña Reyes, presentada el 21 de noviembre de 2025, así como la comunicación de la Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.

A este pronunciamiento, se suma el llamado de la vicerretoría a la comunidad universitaria para que acoja las decisiones que se tomen por parte de la máxima autoridad de dirección y gobierno de la Universidad.