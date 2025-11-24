Suspenden agua en siete barrios de Usaquén por obras de expansión del acueducto
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá anunció cortes en varios barrios de Usaquén por la conexión de nuevas redes, con suministro gradual a partir del jueves y carrotanques disponibles para atender a la comunidad.
Colombia
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que siete barrios de la localidad de Usaquén tendrán suspensión del servicio de agua desde las 10 de la mañana del miércoles 26 de noviembre, durante aproximadamente 24 horas. La medida busca permitir la conexión de nuevas tuberías que ampliarán la cobertura del acueducto en el norte de la ciudad.
Barrios afectados
Los sectores donde se presentará la suspensión incluyen:
- La Granja Norte
- El Redil
- San José de Usaquén
- San Antonio Norte
- El Rocío Norte
- Tibabita
- Tibabita Rural
Suministro alternativo y atención prioritaria
La EAAB dispondrá de carrotanques que podrán ser solicitados a través de la Acualínea 116. La atención se dará de manera prioritaria a instituciones como hospitales, hogares geriátricos, fundaciones, comedores comunitarios y hogares del ICBF.
La normalización del servicio iniciará de manera gradual a partir de las 10 de la mañana del jueves 27 de noviembre. La empresa recomienda a los usuarios abastecerse con anticipación y estar atentos a las actualizaciones sobre la reactivación completa del suministro.