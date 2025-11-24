Suspenden agua en siete barrios de Usaquén por obras de expansión del acueducto

Colombia

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que siete barrios de la localidad de Usaquén tendrán suspensión del servicio de agua desde las 10 de la mañana del miércoles 26 de noviembre, durante aproximadamente 24 horas. La medida busca permitir la conexión de nuevas tuberías que ampliarán la cobertura del acueducto en el norte de la ciudad.

Barrios afectados

Los sectores donde se presentará la suspensión incluyen:

La Granja Norte

El Redil

San José de Usaquén

San Antonio Norte

El Rocío Norte

Tibabita

Tibabita Rural

Suministro alternativo y atención prioritaria

La EAAB dispondrá de carrotanques que podrán ser solicitados a través de la Acualínea 116. La atención se dará de manera prioritaria a instituciones como hospitales, hogares geriátricos, fundaciones, comedores comunitarios y hogares del ICBF.

La normalización del servicio iniciará de manera gradual a partir de las 10 de la mañana del jueves 27 de noviembre. La empresa recomienda a los usuarios abastecerse con anticipación y estar atentos a las actualizaciones sobre la reactivación completa del suministro.