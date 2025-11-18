Cortes de agua en Bogotá y Soacha del 18 al 21 de noviembre: suspensión del suministro por 27 horas

¡Tome nota! Conozca aquí cuáles serán los sectores que tendrán cortes de agua y sus horarios correspondientes:

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que efectuará suspensiones temporales del servicio de agua para asegurar la continuidad y calidad del suministro a la ciudadanía.

Las interrupciones se llevarán a cabo entre el 18 y el 21 de noviembre, mientras se adelantan labores de mantenimiento y reparación en las redes de distribución. La entidad señaló que estos cortes preventivos buscan evitar inconvenientes mayores ocasionados por posibles fallas en la infraestructura hidráulica.

Cortes de agua en Bogotá martes 18 de noviembre de

Localidad de Kennedy

Ciudad Tintal, Tintalá, Centro Comercial El Tintal y Tintal. De la calle 6 a la calle 6D, entre la carrera 86 a la carrera 96.

Hora: Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Ciudad Kennedy Oriental y Ciudad Kennedy Central. De la calle 37 sur a la calle 41 sur, entre la carrera 78B a la carrera 78K.

De la calle 41 sur a la calle 42 sur, entre la transversal 78J a la transversal 78H.

De la transversal 78B a la transversal 74F, entre la calle 40 sur a la calle 41 sur. De la calle 26 sur a la avenida Primero de Mayo (transversal 73), entre la carrera 78B a la carrera 72C.

Hora: Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Cortes de agua en Soacha, martes 18 de noviembre

Bella Vista, Bella Vista Alta, Jaime Garzón, Buenos Aires, Los Pinos Cazucá, San Rafael, Panamá, Rincón del Lago. De la calle 25 a la calle 42C, entre la transversal 34A este a la carrera 53 este.

Hora: Desde las 8:00 a. m. hasta por 12 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Cortes de agua Bogotá miércoles 19 de noviembre

Localidad de Rafael Uribe Uribe

De la transversal 14 a la carrera 25A, entre la calle 42 sur a la calle 48C sur.

Hora: Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Antonio Nariño

Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas. De la calle 1 a la calle 13 sur, entre la carrera 10 a la carrera 14.

Hora: Desde las 7:00 a. m. hasta por27 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Fontibón

Ferrocaja Fontibón, Puerta de Teja. De la carrera 86 a la carrera 95, entre la calle 22 a la calle 24.

Hora: Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de hidrante y válvula.

Localidad de Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito

Batallón de Artillería de Usme (Área de Artillería), Penitenciaria Central La Picota, Molinos sur, El Playón, Marco Fidel Suárez I, Arboleda Sur, Guiparma. De la diagonal 51B sur a la calle 56 sur, entre la avenida Caracas a la carrera 8.

Hora: Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Tunjuelito

Fátima. De la calle 51 sur a la calle 52A sur, entre la carrera 36 sur a la carrera 38 sur.

Hora: Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Cortes de agua en Soacha, miércoles 19 de noviembre

Quintas de La Laguna, Reservas de La Laguna, Neuta San Andrés y Maranatha. De la calle 6 sur a la calle 6E, entre la avenida carrera 4 (Autopista sur) a la transversal 7 (Vía Indumil).

Hora: Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Usaquén

El Redil, San José de Usaquén, San Antonio Norte, El Rocío Norte, Tibabita. De la carrera 7A a la carrera 15, entre la calle 170 a la calle 193.

Hora: Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Cortes de agua en bogotá, jueves 20 de noviembre

Localidad de Los Mártires

La Pepita, Voto Nacional. De la avenida Calle 6 a la calle 13, entre la carrera 14 a la carrera 22.

Hora: Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de hidrante.

Localidad de Kennedy

Hipotecho. De la calle 3 a la calle 6, entre la carrera 71D a la carrera 72.

Hora: Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de hidrante.

Hipotecho Occidental. De la calle 3 a la calle 8 sur, entre la carrera 71D a la carrera 72.

Hora: Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Provivienda Oriental. De la avenida Calle 8 sur a la calle 26 sur, entre la avenida Carrera 68 a la carrera 71D.

Hora: Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Resurrección, Carmen del Sol, Puerto Rico, Arboleda sur, Molinos de Sur, Guiparma, El Playón. De la calle 37 sur a la calle 49B Bis sur, entre la carrera 11A a la transversal 5J.

Hora: Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de San Cristóbal

Libertadores. De la diagonal 55 sur a la calle 57 sur, entre la transversal TV 13G este a la transversal 14D este.

Hora: Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Kennedy

Conjunto Residencial Recodo del Tintal. De la calle 6 (Av. Américas) a la calle 6D, entre la carrera 80G a la carrera 86.

Hora: Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a Cierre a terceros.

Américas Occidental, Castilla, Castilla (al sur de la avenida Calle 8), Catania, Ciudad Techo, Condado de Castilla, Cooperativa de Sub-Oficiales, Jardines de Castilla, Lagos de Castilla, Las Dos avenidas, Pio XI, Pio XII, Portal de Castilla, Portal de La Américas, Prados de Castilla, Rincón de Castilla, Rincón de Los Ángeles, Santa María de Los Ángeles, Villa Castilla, Villas de Castilla. De la avenida Calle 3 a la avenida Calle 8, entre la avenida Carrera 72 a la avenida C1arrera 86.

Hora: Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a Cierre a terceros.

Cortes de agua en Bogotá, viernes 21 de noviembre de 2025

Localidad de Usme

Brazuelos Occidental, Centro Usme, Centro Usme Rural I, Centro Usme Rural II, Centro Usme Urbano, Centro Usme Urbano I, Desarrollo Brazuelos, Desarrollo Brazuelos I, La Requilina, La Requilina Rural, La Requilina Rural II, La Requilina Rural III, Usminia, Villa Anita. De la calle 100B sur a la calle 139 sur, entre la carrera 5 a la carrera15.