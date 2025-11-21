Galeón San José: Colombia recupera oro a 612 metros de profundidad y enfrenta litigios por su tesoro

La ministra de Culturas, Artes y Saberes, Yannai Kadamani Fonrodona, confirmó en entrevista con 6AM Caracol Radio que Colombia logró recuperar cinco objetos arqueológicos del Galeón San José, entre ellos macuquinas de oro, porcelanas chinas y un cañón, en una operación científica realizada a más de 612 metros de profundidad en el mar Caribe.

Este avance marca el inicio de una nueva fase para el país en la investigación de patrimonio sumergido y abre la puerta a desafíos técnicos, jurídicos y culturales que podrían extenderse por décadas.

Una fase histórica para el patrimonio sumergido de Colombia

De acuerdo con Kadamani, esta recuperación es el resultado de casi cinco años de trabajo continuo, que incluyó investigación no intrusiva, fortalecimiento tecnológico, capacitación de equipos de la Armada, la DIMAR y los laboratorios de conservación del Ministerio.

“El buque ARC Caribe descendió desde Cartagena hace cuatro días y, a más de 612 metros de profundidad, logramos recolectar cinco objetos arqueológicos”, explicó la ministra. Entre ellos se encuentran macuquinas, monedas coloniales que, según el estudio preliminar, son de oro, así como porcelanas chinas y un cañón en buen estado de conservación.

La funcionaria resaltó que este es apenas el comienzo: “Es un proceso que va a tomar décadas. El país está siendo pionero en la región con un Plan Especial de Manejo Arqueológico Sumergido que exige extrema delicadeza y múltiples protocolos en cada fase”.

Qué hay realmente en el Galeón? Falta mucho por descubrir

La ministra fue enfática en que, a pesar del reciente avance, todavía no se conoce con precisión el estado completo del Galeón San José, sus niveles de deterioro o la totalidad de los objetos que custodia.

“Lo que está claro es que hay más de 200 tipos de objetos distintos en el área del naufragio, pero cada acercamiento debe hacerse con cuidado extremo para no afectar su conservación”, afirmó.

Las piezas recuperadas entraron en un proceso inmediato de estabilización para adaptarse al cambio del entorno marítimo a uno terrestre. Solo después de ese tratamiento se podrá determinar si podrán ser exhibidas al público.

¿Habrá museo del Galeón San José?

Kadamani aseguró que ese es uno de los objetivos del Gobierno. “Nuestro patrimonio no tiene valor por lo transaccional, sino por lo histórico y simbólico. El deseo del presidente es que podamos tener, en algún momento, museos dedicados a nuestros patrimonios sumergidos”, señaló.

La ministra recordó que el Galeón San José no es un caso aislado: en aguas colombianas se estima que yacen entre 100 y 200 naufragios, lo que podría convertir al país en un destino turístico, científico y cultural de enorme relevancia internacional.

Litigios internacionales: las coordenadas siguen en disputa

Sobre los reclamos de empresas extranjeras que aseguran haber descubierto primero las coordenadas del Galeón, la ministra confirmó que Colombia enfrenta dos litigios internacionales activos, uno con la empresa Sea Search Armada (SSA) y otro con la firma MAC.

Indicó que la investigación no intrusiva adelantada en los últimos tres años permitió demostrar que las coordenadas entregadas por una de esas compañías no coinciden con la ubicación real del hallazgo arqueológico.

Estos procesos se manejan bajo estricta confidencialidad, y la ministra aseguró que el Estado actuará de acuerdo con lo que determine la Agencia Nacional de Defensa Jurídica.

¿Hubo saqueos en el Galeón?

Ante denuncias públicas de presuntos robos hechas por veedurías ciudadanas, Kadamani fue tajante: no ha habido ningún saqueo.

“El trabajo de la Armada y de la DIMAR ha sido impecable en la protección del pecio. Estamos siguiendo etapas científicas muy rigurosas”, afirmó.

¿Y el barco? ¿Se sacará el Galeón?

Por ahora, no. La ministra explicó que existen distintos métodos usados en el mundo para intervenir naufragios, pero Colombia aún no ha definido cuál será la ruta más adecuada. Todo dependerá del avance de la investigación y de la condición real del barco.