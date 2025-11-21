César Julio Valencia explica por qué no asumió MinJusticia: no fue por roces entre Petro y la Corte

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia Copete, rompió el silencio tras su sorpresiva declinación al cargo de Ministro de Justicia, para el cual había sido designado por el presidente Gustavo Petro. En una entrevista exclusiva con Caracol Radio, el jurista desmintió categóricamente las especulaciones sobre un supuesto desacuerdo político o la influencia de las altas cortes en su decisión, asegurando que el motivo fue uno solo y de estricto carácter personal: su delicado estado de salud pulmonar.

El exmagistrado, cuya hoja de vida ya había sido postulada para la recepción de comentarios, explicó detalladamente el proceso que lo llevó a reversar su aceptación inicial, un hecho que prolonga la interinidad en una de las carteras más estratégicas para el Gobierno Nacional.

La aceptación inicial y la verdad médica

Valencia Copete relató que, tras recibir el nombramiento por parte del presidente Petro, a través de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), expresó su agradecimiento y aceptó la designación con profundo respeto y consideración. Sin embargo, al iniciar los trámites y consultas pertinentes, se encontró con una realidad médica ineludible.

“Yo llevo desde hace muchos años un problema pulmonar y ante eso, después de haberle dicho al presidente que sí, empecé a tramitar mis documentos y consulté con mi médico neumólogo, el doctor Álvaro Morales”, explicó Valencia. El concepto médico fue contundente: las exigencias propias del Ministerio de Justicia, incluyendo el tiempo, la dedicación y el ritmo acelerado, eran incompatibles con su condición.

En un momento de sincera confidencia, el exmagistrado reveló la severidad de su padecimiento: “Yo hay veces necesito oxígeno, quiero hacer esta confidencia”. Esta necesidad de atención médica continua y las interrupciones forzosas que implica su tratamiento hacían imposible cumplir con el nivel de compromiso que el cargo exigía. Para mayor certeza, Valencia buscó una segunda opinión médica con el doctor Ernesto Polanía de Sanitas, quien llegó a la misma conclusión.

