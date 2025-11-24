¡Repuntó de nuevo! Precio del dólar HOY, 24 de noviembre en Colombia, según Banco de la República

La semana anterior, se dio una polémica alrededor de las declaraciones dadas por la canciller colombiana Rosa Villavicencio, quien había asegurado, que una salida diplomática de Nicolás Maduro del poder, era lo ‘más sano’, esto con el fin de evitar mayores conflictos, y hasta una invasión por parte de Estados Unidos.

Recientemente, a estas declaraciones se unieron las dadas por el presidente colombiano Gustavo Petro, quien aseguró que no apoyaba a Nicolás Maduro, sin embargo, tampoco estaba de acuerdo con una intervención por parte de EE.UU. sobre el país bolivariano.

Declaraciones de Gustavo Petro

Con relación a esto, Petro estableció que la intervención de la potencia norteamericana en la guerra de Ucrania, y sus constantes amenazas de invadir Venezuela, responden a un deseo de dicho país por quedarse con el petróleo de estos territorios, afirmación con la cual, el mandatario daba respuesta a las declaraciones realizadas por el secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Pues en días recientes, dicho integrante de la administración de Donald Trump, comentó que si se diera el caso en que ocurriera algo entre Rusia y Ucrania, y del mismo modo sucediera algo con Venezuela, el mundo evidenciaría una gran caída en el precio del petróleo.

Frente a esto, el presidente colombiano también estableció las consecuencias que podría llegar a tener en el país una caída importante en los precios del crudo, pues según comentó, esto podría significar la quiebra de Ecopetrol, la empresa de petróleo más importante de Colombia.

Precio del dólar en Colombia

El precio de la divisa norteamericana, presentó un leve repunte para abrir la semana, esto luego de que el viernes pasado, tuviera un gran aumento con el cual volvió a establecerse sobre la barrera de los $3.800 pesos colombianos, luego de diferentes caídas que lo tuvieron al borde de bajar a los $3.600 COP.

Con base en esto, y según la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar para hoy, 24 de noviembre, se estableció en los $3.808 pesos colombianos. Resultado de un crecimiento de $3 pesos frente al valor establecido el pasado viernes.

Precio del dólar en ciudades del país

En Colombia, existen entidades bancarias y organizaciones conocidas como casas de cambio, las cuales toman el precio del dólar del día como referencia, y establecen precios de compra y venta para divisas internacionales, con el fin de obtener alguna ganancia. Por esto, a continuación encontrará un valor promedio en el que se cotizó el dólar en algunas ciudades del país

Bogotá D.C. — Compra: $3,740 | Venta: $3,863

— | Medellín — Compra: $3,720 | Venta: $3,873

— | Cali — Compra: $3,730 | Venta: $3,873

— | Cartagena — Compra: $3,600 | Venta: $3,890

— | Cúcuta — Compra: $3,730 | Venta: $3,790

