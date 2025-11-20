Internacional

Bloomberg revela audio en el que Rosa Villavicencio expresa su respaldo a renuncia de Maduro

Según la canciller colombiana, la salida de Nicolás Maduro del poder con una tansición de gobierno y sin que pase por la cárcel “sería lo más sano”.

Colombia&#039;s Foreign Minister Rosa Yolanda Villavicencio gestures during an interview with AFP at San Carlos Palace in Bogota, on September 19, 2025. Colombia on Friday blasted the United States&#039; &quot;excessive&quot; military presence in the Caribbean as destabilizing for all Latin America, a sharp rebuke from one of Washington&#039;s oldest regional allies. Rosa Villavicencio told AFP that the US deployment of several warships off Venezuela was &quot;disproportionate&quot; and the threat of military intervention was rattling the region. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)

Bloomberg hizo publico el audio de la entrevista donde la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, asegura que Nicolás Maduro podría aceptar una salida del gobierno con una transición “sin que tenga que pasar por la cárcel”.

Según la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, la salida de Nicolás Maduro del poder con una tansición de gobierno, que lleve a elecciones legítimas y evitando que Maduro pase por la cárcel “sería lo más sano”.

“Una transición donde él pueda irse sin que tenga que pasar a lo mejor por la cárcel y que venga alguien que pueda hacer esa transición y que pueda haber unas elecciones que estén legitimadas con un proceso transparente, sería lo más sano”, aseguró la canciller colombiana.

La ministra también dijo que Maduro estaría por aceptar esta propuesta, al tiempo que reveló que Venezuela estaría buscando mediadores ante Estados Unidos para sus negociaciones.

Noticia en desarrollo...

