Gremios le cierran la puerta al diálogo con quienes no reconocen resultados electorales

El Consejo Gremial Nacional, que reúne a más de 30 organizaciones empresariales del país, emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación por lo que calificó como “falta de garantías democráticas”, derivada de los cuestionamientos del presidente Petro a los resultados de las elecciones del pasado 31 de mayo.

“No podemos guardar silencio frente a una opción política que ha cuestionado los resultados electorales sin pruebas, ha buscado sembrar desconfianza en las autoridades democráticas por conveniencia política ya recibió el respaldo del gobierno nacional en medio del proceso electoral”, aseguró el Consejo en un comunicado.

La organización manifiesta que esa posición “es incompatible con los principios democráticos que el Consejo Gremial Nacional defiende”, por lo que cerró la puerta a sostener un diálogo institucional con ese sector.

Lea también: Registraduría pide a Petro evitar “interpretaciones imprecisas” sobre software y censo electoral

“El consejo gremial nacional ha decidido abstenerse de promover espacios de interlocución institucional con quienes persistan en desconocer los resultados electorales certificados por las autoridades competentes o en cuestionar, sin fundamento, la legitimidad del sistema electoral colombiano y de las entidades responsables de su organización y vigilancia”, resalta la misiva.

Para el consejo, no hay “condiciones mínimas de confianza”, cuando se pone en duda la legitimidad del proceso electoral o se condiciona el reconocimiento del resultado sin presentar pruebas.

En la comunicación , el gremio hizo un llamado a la confianza institucional, que exige respetar la organización electoral y comprometerse, “sin ambigüedades”, con “la volundad ciudadana expresada en las urnas”,

Sin embargo, el Consejo Gremial mantiene su disposición a establecer diálogos con “quienes ofrezcan garantías ciertas de respeto a la Constitución, a la propiedad privada, a la iniciativa empresarial y a las reglas de juego que hacen posible la inversión, el empleo y el desarrollo social”.