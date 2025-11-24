Refuerzan seguridad en la provincia de García Rovira en Santander ante presencia de grupos armados

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Durante el Consejo de Seguridad realizado en la provincia de García Rovira, la Gobernación de Santander y las autoridades militares y policiales hicieron un balance de la situación actual y definieron nuevas estrategias para enfrentar las amenazas que persisten en esta zona del departamento.

Según lo expuesto en la reunión, en García Rovira aún existen antiguos corredores de movilidad utilizados históricamente por estructuras ilegales. Aunque su presencia no es permanente, las autoridades reconocen que estos pasos siguen siendo usados de manera esporádica, “lo que exige un acompañamiento constante para evitar la consolidación de grupos armados organizados”.

Acciones conjuntas contra grupos armados y delincuencia común

Las autoridades anunciaron que el trabajo se centrará en dos frentes principales: el combate a los grupos armados organizados, especialmente el ELN y el control a estructuras de delincuencia común organizada, muchas de ellas vinculadas al microtráfico y conectadas con organizaciones delincuenciales de Bucaramanga.

Entre otras de las conclusiones resaltaron que incrementarán la presencia de la Policía y el Ejército en puntos estratégicos, con patrullajes en zonas priorizadas y campañas de prevención enfocadas en reducir delitos como la extorsión. En este punto, destacaron la importancia de educar a la comunidad sobre modalidades como el “falso servicio”, usada para engañar víctimas mediante supuestas ofertas laborales.

Más tecnología y recursos para la seguridad en la provincia

El Consejo de Seguridad también evaluó la necesidad de fortalecer las capacidades tecnológicas en la provincia. Proyectan gestionar recursos para instalar herramientas que permitan mejorar la identificación de actividades ilícitas, vigilar corredores estratégicos y reaccionar con mayor rapidez ante alertas.

La Gobernación de Santander, además, ofició al Ministerio de Defensa para analizar zonas de campamentos ubicadas en departamentos vecinos, desde donde, según las autoridades, se desprenden estructuras que transitan hacia territorio santandereano utilizando estos corredores móviles.

Recompensas de hasta 50 millones por información

Como parte de las nuevas medidas, la Gobernación de Santander mantiene activa una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes entreguen información que permita ubicar y capturar integrantes de grupos armados organizados que operan o transitan por García Rovira.

“Estamos comprometidos con recuperar la seguridad en la provincia, atender el temor que generan las llamadas extorsivas y garantizar que los delitos reciban el tratamiento adecuado”, señaló Óscar Hernández, secretario del interior de Santander.

El secretario agregó: “con estas acciones, buscamos fortalecer el control territorial, reducir el impacto del microtráfico y proteger a niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos asociados al consumo de drogas y la actividad criminal".