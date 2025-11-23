Cierran pabellón de la cárcel Modelo de Bucaramanga por un nuevo brote de varicela

Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga confirmó un brote de varicela al interior de la cárcel Modelo, donde cuatro personas privadas de la libertad fueron diagnosticadas en un mismo patio. La situación fue identificada tras la notificación realizada por la IPS Norsalud y el registro de los casos en el sistema SIVIGILA, lo que activó al Equipo de Respuesta Inmediata de la Secretaría de Salud y Ambiente, quienes confirmaron nuevas medidas sanitarias.

De acuerdo con el boletín oficial de la administración municipal, el equipo médico realizó el abordaje del brote en menos de 24 horas desde el reporte inicial, evaluando el estado de salud de los afectados e iniciando la investigación epidemiológica. Durante la revisión, se confirmó que los cuatro casos pertenecían al mismo pabellón, por lo que se ordenó su aislamiento hasta completar la fase de descamación y caída de las lesiones.

Además, confirmaron que se efectuó una búsqueda activa de sintomáticos en el patio afectado mediante revisión médica individual e impartieron charlas educativas a los internos y al personal del centro penitenciario sobre síntomas, signos y medidas de prevención de la varicela.

Como parte de las acciones de contención, la Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga ordenó el cierre del pabellón involucrado por 42 días contados desde la fecha del último caso reportado con diagnóstico médico.

Estrictas medidas sanitarias en la cárcel Modelo de Bucaramanga:

Prohibición del ingreso de visitantes a los internos del pabellón afectado.

No realizar traslados ni permitir el ingreso de nuevos PPL.

Uso obligatorio de elementos de protección por parte de dragoneantes y personal que deba ingresar al área.

Suministro de alimentos en recipientes desechables.

Reforzamiento de prácticas de higiene, desinfección de manos y prohibición de intercambio de objetos personales.

El municipio señaló que, pese a los casos registrados en la semana epidemiológica 47, no hay alerta por un comportamiento inusual fuera de lo esperado. La vigilancia se mantendrá activa para monitorear la evolución del brote y garantizar la protección de la población privada de la libertad y del personal penitenciario.

La Secretaría de Salud recordó que quienes necesiten reportar alertas epidemiológicas pueden hacerlo al correo vigilanciabasadaenlacomunidad@gmail.com o a través del enlace oficial habilitado por la Alcaldía de Bucaramanga.