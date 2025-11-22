Anuncian millonaria inversión para reactivar el aeropuerto de Málaga en Santander

Bucaramanga

La reactivación del aeropuerto de Málaga, en la provincia de García Rovira, dio un paso clave este fin de semana con el anuncio de un convenio entre la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Málaga y la Aeronáutica Civil. Desde la pista aérea, el gobernador y el alcalde entregaron detalles de una inversión inicial de $4.308 millones, recursos que permitirán recuperar las condiciones de operación del aeródromo.

El gobernador, Juvenal Díaz Mateus, explicó que este primer convenio, firmado antes del 8 de noviembre, busca ejecutar obras urgentes para restablecer la seguridad del aeropuerto. “Este recurso nos va a permitir construir un box culvert, arreglar los dos canales y hacerle un mantenimiento a la pista para nivelarla y garantizar seguridad para las aeronaves”, señaló. Agregó que la Gobernación aportará más del 50% del presupuesto.

Por su parte, el alcalde de Málaga Rubén Darío Moreno, detalló que en esta fase se intervendrá el cerramiento, un punto crítico que permitía que personas ingresaran irregularmente a la pista. También se trabajará en los canales de aguas lluvias provenientes del casco urbano y en el canal de la quebrada Tajamar, que recibirán tapas para eliminar obstáculos en las franjas de seguridad.

Una de las obras más esperadas será el nuevo box culvert, diseñado para evitar las inundaciones que históricamente han afectado la pista. “Con esa estructura se garantiza que las aguas fluyan libremente, igual que con los canales. Esta es la primera etapa para este año”, explicó el mandatario local.

Además, para 2026 anunciaron que está prevista una segunda fase financiada por la Aerocivil, que incluirá una nueva carpeta de la pista, ampliación de un metro a cada lado para llegar a 18 metros de ancho, adecuación de franjas de seguridad, retiro de capa vegetal, rellenos y señalización aeronáutica. Todo esto, explicó Rubén Darío Gómez, con la meta de permitir la reapertura del aeródromo, cerrado por fallas de seguridad detectadas por la Aeronáutica Civil.

El alcalde de Málaga también anunció un compromiso entre el municipio y la gobernación para disponer personal permanente encargado de controlar el paso de ciudadanos por las zonas cercanas a la pista, especialmente quienes transitan hacia el norte del municipio o hacia la sede de la Universidad Industrial de Santander, con el fin de evitar nuevas infracciones de seguridad.

Aunque la modernización total del aeropuerto requerirá una inversión mayor y podría no ejecutarse durante el actual gobierno, las autoridades esperan dejar listos los estudios y diseños que permitan avanzar en etapas posteriores. Entre las rutas previstas para operar una vez se reactive el aeródromo están Bucaramanga–Málaga, Bogotá–Málaga y, en planes de Aerocivil, San Gil–Málaga.