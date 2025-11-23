Ataque con arma de fuego en discoteca en Bucaramanga deja un joven muerto y tres mujeres heridas

Bucaramanga

Un ataque con arma de fuego en la discoteca ´La Casika’, ubicada en el kilómetro 4 vía Café Madrid, al norte de Bucaramanga, dejó como saldo un joven muerto y tres mujeres heridas durante la madrugada de este domingo 23 de noviembre. El hecho ocurrió hacia la 1:36 a. m., según el informe entregado por la Policía Metropolitana.

La víctima mortal fue identificada como Ferney Steven Martínez Carrillo, de 22 años, estudiante del Sena, quien recibió dos impactos de bala en la región abdominal. Debido a la gravedad de sus heridas, fue remitido al Hospital Universitario de Santander, donde falleció horas después.

Las mujeres lesionadas fueron trasladadas al Hospital del Norte y, de acuerdo con el reporte médico inicial, presentan heridas de carácter leve: Jeimy Alejandra Rodríguez, de 37 años, sufrió una herida en la oreja derecha, Daniela Duarte Báez, de 23 años, también resultó herida en la parte superior del brazo derecho, mientras que Sharol Chacón Bautista, de 17 años, registró una lesión en la parte superior del brazo derecho.

Así ocurrió el ataque

De acuerdo con los testimonios recolectados por las autoridades, dos hombres arribaron en motocicleta al establecimiento nocturno. El parrillero intentó ingresar, pero la trabajadora encargada de controlar el acceso le negó la entrada debido al alto aforo del lugar.

Ante la negativa, el sujeto desenfundó un arma de fuego y disparó varias veces hacia el interior de la discoteca, impactando a los asistentes. Tras el ataque, ambos agresores huyeron en la misma motocicleta con rumbo desconocido.

La Policía señala que el ataque estaría relacionado con un hecho de intolerancia social, ya que el ingreso al local fue restringido por motivos de capacidad.

Investigación en curso

La Policía Judicial asumió la investigación y continúa adelantando actos urgentes para identificar plenamente a los responsables. Piden a la comunidad reportar cualquier información que ayude a dar con el paradero de quienes cometieron este hecho violento.