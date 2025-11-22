Operación militar contra grupo en proceso de paz deja cuatro capturas y un combatiente muerto

Cumbal - Nariño

En el sector de Mayasquer zona rural en Cumbal, tropas del Grupo Mecanizado N.° 3 Cabal adelantaron una operación ofensiva que dejó la muerte en desarrollo de operaciones militares de un integrante de Comuneros del Sur y la captura de cuatro más, en el lugar fueron incautadoss varios materiales de guerra y comunicaciones.

De acuerdo con el reporte, los heridos fueron evacuados hasta Ipiales, donde reciben atención médica, mientras que los uniformados resultaron ilesos en medio de la intervención que se desarrolló tras seguimiento a esta estructura, en donde se estableció que mantenían capacidad armada y logística para atentar contra la fuerza pública y la población civil.

“Tenían en su poder material de guerra, material de comunicaciones, de intendencia, de explosivos. Se incautan seis armas largas tipo fusil, un mortero de 60 milímetros de fabricación artesanal, un dron, 13 granadas para mortero y unas granadas también para ser empleadas con este dron para atentar contra la fuerza pública y contra la población civil”, aseguró el teniente coronel Alexandre Da Silveira, comandante del grupo Mecanizado N° 3 General José María Cabal de Ipiales a Caracol Radio.

Acciones de seguridad en frontera

La operación se ejecutó en una zona limítrofe entre Colombia y Ecuador, en donde las tropas de ambos paises trabajan en coordinación mediante una estrategia denominada ‘espejo’, que ha permitido mantener vigilancia constante en corredores utilizados por estructuras ilegales para sus movimientos y actividades ilícitas.

“Son operaciones que venimos adelantando en la zona fronteriza. Esto fue una operación coordinada con el Ejército del Ecuador dentro del marco de cooperación nacional en seguridad, es una operación conjunta o tipo espejo, donde veníamos haciendo seguimiento a esta estructura”, señaló el comandante.

Grupo en proceso de paz

Aunque Comuneros del Sur adelanta un proceso de paz territorial en Nariño, la información de las autoridades indica que continúa delinquiendo en esta zona, con actividades como minería ilegal, tráfico de estupefacientes, extorsión y secuestro, incluso, según el reporte militar, la estructura mantenía amedrentada a la comunidad indígena del sector, lo que motivó esta acción ofensiva.

“La información que tenemos es que se encuentran haciendo actividades ilícitas como la extracción de yacimientos mineros, el tráfico de estupefacientes, la extorsión, el secuestro, pero además de eso tenían amedrentada a la comunidad indígena que vive en el sector”, puntualizó el teniente coronel Da Silveira.