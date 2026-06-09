¿Cuánto dinero ganó Junior por ser campeón de la Liga Colombiana? Conozca la millonaria cifra

¡Junior de Barranquilla repite título en la Liga Colombiana! El conjunto dirigido por Alfredo Arias venció 3 a 1 a Atlético Nacional, en el Atanasio Girardot, de la ciudad de Medellín, y se convierte en bicampeón del fútbol profesional colombiano, logrando su estrella número 12.

El cuadro barranquillero que llegó con ventaja de tres goles al partido de vuelta logró mantener la ventaja en campo de Atlético Nacional. El cuadro antioqueño tuvo múltiples oportunidades para acortar la diferencia; sin embargo, no logró revertir el resultado, quedándose con el subcampeonato.

El equipo barranquillero, además de quedarse con el trofeo de campeón, recibe un millonario premio, otorgado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, por medio de la Federación Colombiana de Fútbol.

Lea también: Liga colombiana 2026-II: Así se jugará el Todos Contra Todos del campeonato

¿Cuánto dinero ganó Junior por ser campeón de la Liga Colombiana?

Además de sumar una nueva estrella a su palmarés y clasificar directamente a la Copa Libertadores 2027, Junior también se hace acreedor de una importante suma de dinero, otorgado por la Conmebol, como parte de la iniciativa de fortalecimiento de los torneos locales, implementada desde 2022, que de acuerdo con la institución busca elevar la competitividad y fortalecer las instituciones del fútbol sudamericano.

De acuerdo con la página oficial de la Conmebol: “la Confederación Sudamericana de Fútbol destina anualmente USD 1.000.000 a cada Asociación Miembro, con el objetivo de aumentar la competitividad de los torneos locales y fortalecer a los clubes, según lo establecido por el Consejo de la CONMEBOL.”

Luego de la final del torneo de clausura del 2025, Junior recibió un total de 500 mil dólares; ahora, con la conquista de un nuevo título, el ‘Tiburón’ recibirá una suma similar a este valor, es decir, un poco más de 1.800 millones de pesos colombianos.

Igualmente, el equipo asegura otra importante suma de dinero por clasificar directamente a la primera fase de la Copa Libertadores.

Le puede interesar: ¡Junior campeón de la Liga 2026! Así quedó el palmarés de títulos en el fútbol colombiano