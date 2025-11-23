Cúcuta Deportivo y Real Cundinamarca disputan la final del Torneo de Ascenso: tabla del Grupo A y B / @Cucutaoficial

¡Se define el Torneo de Ascenso 2025! Este domingo 23 de noviembre se llevaron a cabo los partidos correspondientes a la sexta fecha de los cuadrangulares finales, todos en simultáneo para cumplir con el Fair Play.

En el Grupo A, Cúcuta Deportivo, que recibía en el General Santander a Inter Palmira, disputó el cupo a la final con Atlético Huila, que visitó a Jaguares en Montería. Por otro lado, en el Grupo B, Patriotas y Real Cundinamarca disputaban en Tunja el partido de la clasificación.

Por otro lado, el único duelo en horario diferente lo protagonizarán Boca Juniors de Cali vs. Real Cartagena, teniendo en cuenta que para esta fecha no tenían posibilidades de clasificar. Así pues, jugarán este lunes 24 de noviembre a partir de las 7 de la noche.

Resultados del Grupo A

Jaguares 2-2 Huila

Cúcuta 4-0 Internacional de Palmira

¡Cúcuta es finalista en el Torneo de Ascenso 2025! En una dramática definición, el equipo nortesantandereano logró la clasificación, luego de golear por 4-0 al Inter Palmira y aprovechar el empate a dos tantos entre Jaguares y Huila.

Los motilones estaban haciendo la tarea al golear 3-0 en condición de local, pero sufrieron en el cierre del partido debido a que los huilenses estaban firmando la remontada en Montería. Ahora bien, Cristian Álvarez selló el cuarto y definitivo tanto parta los cucuteños e instantes después Kahiser Lenis decretó el empate de Jaguares.

Tabla de posiciones del Grupo A

Pos. Equipo Puntos Diferencia 1. Cúcuta 13 +5 2. Huila 13 +4 3. Jaguares 8 +2 4. Inter Palmira 0 -11

Resultados del Grupo B

Patriotas 0-3 Real Cundinamarca

¡Real Cundinamarca es finalista del Torneo de Ascenso! El modesto equipo sacó la casta y clasificó gracias a la goleada propinada a Patriotas en el Estadio La Independencia de Tunja. Jhon Cortés abrió la cuenta a los 39′, Arney Rocha amplió al 45+2′ y el goleador Jayder Asprilla finiquitó el triunfo al 77′.

Tabla de posiciones del Grupo B