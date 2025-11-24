Linda Caicedo de Selección Colombia, confirmó donde jugará hasta 2031

La atacante de Real Madrid, Linda Caicedo, con 18 años, ya ganó el premio Golden Girl en 2023, fue incluida en el once FIFPro World 11 Femenino de 2024 y en el once ideal de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS); y confirmó el equipo donde jugará hasta junio de 2031.

En la previa del compromiso entre la Selección Colombia y Bolivia en La Paz, por la fecha 3 de la Liga de Naciones Conmebol donde ‘La Tricolor’ marcha en el primer puesto rumbo al Mundial en Brasil 2027, Real Madrid confirmó la renovación de Linda Caicedo, a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales.

Real Madrid, con Linda Caicedo, fue goleado nuevamente por el Barcelona

Así confirmó Real Madrid la renovación de Linda Caicedo:

La vallecaucana, que con 14 años debutó en América, pasó por Deportivo Cali antes de dar el salto a ‘La Casa Blanca’, dos días después de cumplir la mayoría de edad. Su trayectoria incluye 4 participaciones en Mundiales de distintas categorías (Sub-17, Sub-20 y mayores), siendo la de 2022, en India, la mejor actuación (final en la categoría Sub-17).

Linda Caicedo, nominada a mejor jugadora del mundo en los Globe Soccer Awards

Además, Linda también fue reconocida en 2023 en la gala The Best, como la segunda mejor jugadora del mundo, y su gol ante Alemania durante el Mundial de Australia fue elegido el mejor de la competición.

Convocatoria confirmada de la Selección Colombia para la Liga de Naciones Femenina Conmebol

Linda suma 31 goles y 28 asistencias con Real Madrid desde su llegada en febrero de 2023, repartidos en 99 compromisos, considerando Copa, Liga y Champions.

Este rendimiento derivó en las siguientes estadísticas de Linda Caicedo, en dos años y 7 meses con Real Madrid:

Linda Caicedo, y el ‘maradoniano’ gol con Real Madrid en Liga de España