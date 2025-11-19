Linda Caicedo, nominada a mejor jugadora del mundo en los Globe Soccer Awards
La jugadora colombiana representa a Sudamérica en la categoría.
Durante las últimas horas, Globe Soccer Awards dio a conocer a través de su cuenta de Instagram los nominados a uno de los premios más importantes que se entregan en el mundo del fútbol. Entre las categorías se encuentra: mejor jugador masculino, mejor jugador de oriente medio, mejor director deportivo, mejor agente, jugador emergente, mejor delantero, mejor medio campo, mejor entrenador, mejor club femenino, mejor club masculino y mejor jugadora.
La vallecaucana Linda Caicedo, considerada una de las grandes figuras del fútbol femenino, aparece entre las 25 nominadas a mejor jugadora del mundo, junto a su compañera Caroline Weir y seis futbolistas del Barcelona, club que vuelve a ser protagonista en esta edición número dieciséis.
Cabe mencionar que los ganadores de este galardón se conocerán el próximo domingo 28 de diciembre en el Atlantis The Royal de Dubái.
Esta es la lista de nominadas a mejor jugadora en la temporada 2025
Es importante destacar que en el listado únicamente aparecen dos representantes de Sudamérica: la colombiana Linda Caicedo y la brasileña Amanda Gutiérrez.
- Sandy Baltimore - Francia (Chelsea)
- Barbra Banda - Zambia (Orlando Pride)
- Aitana Bonmatí - España (Barcelona FC)
- Lucy Bronze - Inglaterra (Chelsea)
- Klara Bühl - Alemania (Bayern Múnich)
- Linda Caicedo - Colombia (Real Madrid)
- Mariona Caldentey - España (Arsenal)
- Temwa Chawinga - Malawi (Kansas City Current)
- Melchie Dumornay - Haití (Olympique Lyon)
- Esther González - España (NJ/NY Gotham FC)
- Caroline Graham Hansen - Noruega (Barcelona FC)
- Patri Guijarro - España (Barcelona FC)
- Amanda Gutierres - Brasil (Palmeiras)
- Hannah Hampton - Inglaterra (Chelsea)
- Pernille Harder - Dinamarca (Bayern Múnich)
- Chloe Kelly - Inglaterra (Arsenal)
- Frida Maanum - Noruega (Arsenal)
- Clara Matéo - Francia (París FC)
- Lena Oberdorf - Alemania (Bayern Múnich)
- Ewa Pajor - Polonia (Barcelona FC)
- Claudia Pina - España (Barcelona FC)
- Alexis Putellas - España (Barcelona FC)
- Alessia Russo - Inglaterra (Arsenal)
- Caroline Weir - Escocia (Real Madrid)
- Leah Williamson - Inglaterra (Arsenal)