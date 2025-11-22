Convocatoria confirmada de la Selección Colombia para la Liga de Naciones Femenina Conmebol

Selección Colombia Femenina / Oficial de Selección Colombiana de Fútbol, en Facebook.

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial en Brasil 2027 regresan a partir del viernes 28 de noviembre, con la fecha 3, y la Selección Colombia lidera la tabla de posiciones con 6 puntos de 6 posibles, conseguidos frente a Perú y Ecuador, respectivamente. Conmebol clasificará a 6 selecciones de manera directa, mientras que una irá al repechaje.

Considerando el país anfitrión de la siguiente Copa del Mundo Femenina, Brasil no está jugando la Liga de Naciones, producto de que tendrá su boleto asegurado. Es decir, que ante el número impar que conforman las eliminatorias en curso, una selección está agendada para descansar en cada jornada.

El turno de descanso para Colombia será en la cuarta jornada, programada para el martes 2 de diciembre.

Lista de convocadas de la Selección Colombia para la Liga de Naciones Femenina

Arqueras: Natalia Giraldo (América De Cali - Colombia), Luisa Agudelo (Deportivo Cali - Colombia) y Katherine Tapia (Palmeiras - Brasil).

Defensoras: Liz Katerine Osorio (Atlético Nacional - Colombia), Ana María Guzmán (Palmeiras - Brasil), Yirleidis Quejada (C.F. Pachuca - México), Manuela Vanegas (Brighton & Hove Albion F.C. - Inglaterra), Mary José Álvarez (Atlético Nacional - Colombia), Daniela Arias (San Diego Wave F.C. - Estados Unidos), Carolina Arias (América De Cali - Colombia) y Jorelyn Carabalí (Brighton & Hove Albion F.C. - Inglaterra),

Mediocampistas: Daniela Montoya (Gremio - Brasil), Mariana Múñoz (América De Cali - Colombia), Marcela Restrepo (C.F. Monterrey - México), Leicy Santos (Washington Spirit - Estados Unidos), Juana Ortegón (Independiente Santa Fe - Colombia) e Ilana Izquierdo (Atlético San Luis - México).

Delanteras: Linda Caicedo (Real Madrid C.F. - España), Greicy Landázury (Palmeiras - Brasil), Valerin Loboa (Portland Thorns - Estados Unidos), Gabriela Rodríguez (Cruzeiro F.C. - Brasil), Wendy Bonilla (Pumas - México) e Ivonne Chacón (Chicago Stars F.C - Estados Unidos).

Siete jugadoras de la Liga Colombiana Femenina conforman el listado encabezado por la atacante de Real Madrid, Linda Caicedo, quienes esperan mantener la punta del campeonato tras el cierre de la fecha 4, donde no tendrán acción.

Próximo partido de la Selección Colombia Femenino

La siguiente jornada para las dirigidas por el técnico Angelo Marsiglia será el viernes 28 de noviembre ante Bolivia en La Paz, a partir de las 4:00 pm (hora Colombia).

En este orden, Colombia volverá a jugar en la doble fecha FIFA de abril, en 2026, frente a Venezuela y Chile, respectivamente.