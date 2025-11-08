Linda Caicedo, y el ‘maradoniano’ gol con Real Madrid en Liga de España

¡Linda Caicedo marcó un verdadero golazo con Real Madrid! La colombiana viene recuperándose de una molestia muscular en el isquiotibial derecho, sufrido en el enfrentamiento de Champions League ante PSG, en octubre de 2025; y se reportó de gran manera en la goleada 5-0 ante Alhama por la Liga Española.

Por este motivo, el entrenador Pau Quedada optó por alejarla durante los últimos dos compromisos de la competencia local, donde permaneció en el banquillo y no tuvo acción.

Linda Caicedo se quedó fuera del once ideal del 2025 elegido por la FIFPRO

Vea el golazo de Linda Caicedo con Real Madrid

Fue el segundo gol de la vallecaucana de 20 años durante la temporada en curso, y el #26 con la camiseta de Real Madrid, club al que llegó en febrero de 2023 tras su paso por América y Deportivo Cali, donde se coronó campeona.

Durante la temporada en curso registra 5 goles y 8 asistencias, considerando los compromisos por Champions, Copa y Liga.

Linda Caicedo, gran figura en triunfo del Real Madrid en el inicio de la Liga de Campeones femenina

¿Cuándo regresa Linda Caicedo a la Selección Colombia?

Luego de conseguir 6-6 puntos en el arranque de la Liga de Naciones Conmebol (Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial en Brasil 2027), tras vencer a Perú (4-1) y Ecuador (1-2), la Selección Colombia Femenina se instaló en la cima de la tabla de posiciones, mientras espera por la jornada 3, donde enfrentará a Bolivia en La Paz, y Linda Caicedo estará disponible.

DT del Real Madrid femenino revela la ambición de Linda Caicedo: “Quiere ser la mejor del mundo”

El partido será el viernes 28 de noviembre desde las 4:00 pm, y producto de la ausencia de Brasil en el campeonato, por ser anfitriona en la Copa del Mundo, el turno de descanso para ‘La Tricolor’ será durante la fecha 4, que se disputará el 2 de diciembre de 2025.