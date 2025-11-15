Real Madrid, con Linda Caicedo, fue goleado nuevamente por el Barcelona

Linda Caicedo durante su juego ante el Barcelona en El Clásico del fútbol español femenino. (Photo by Eric Alonso/Getty Images) / Eric Alonso

A pesar de haber tenido un buen primer tiempo, Real Madrid no pudo evitar una dolorosa derrota 4-0 ante el Barcelona, en juego por la fecha 11 de la Liga femenina de España. Linda Caicedo fue titular y protagonista durante los primeros 45 minutos.

La primera parte cerró con el marcador 2-0, gracias a un doblete de la polaca Ewa Pajor. Linda fue la jugadora más peligrosa en el frente de ataque del Madrid; sin embargo, no pudo vencer la resistencia de la portera Cata Coll, disponiendo de una clara ocasión de peligro, cuando el juego estaba 0-0.

😜 The right foot of Cata Coll keeping Barça's advantage, as Linda Caicedo is denied!



Watch live for free on https://t.co/IJxpPUqHs8.#LigaFmoeve pic.twitter.com/mGbfKk7W8o — DAZN Women's Football (@DAZNWFootball) November 15, 2025

La colombiana evitó el triplete de Pajor en el remate de los primeros 45 minutos, con un espectacular cierre, en una acción donde la atacante ya se encontraba en el área y lista para definir ante Misa Rodríguez.

Linda fue sustituida a los 70 minutos, en una decisión que generó controversia de parte del entrenador Pau Quesada. La colombiano recibió una calificación de 6.4, siendo la segunda mejor jugadora de su equipo en el encuentro.

A los 81 minutos, Caroline Weir pudo haber recortado la diferencia; no obstante, otra vez la portera Coll se lució y atajó el cobro. Ya en tiempo de descuento, Sydney Schertenleib y Aitana Bonmatí anotarón a los 90+1 y 90+3 minutos, respectivamente.

Barcelona lidera la Liga de España con 30 puntos de 33 posibles; Real Madrid se quedó con 23 unidades y podría perder el segundo lugar, puesto que, con un partido menos, Real Sociedad también suma 23 puntos.