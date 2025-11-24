La DIAN citó a más de 40.000 morosos para ofrecerles soluciones de pago

La DIAN citó a 43.000 morosos a una Feria Nacional de Servicios el 26 de noviembre 2025, priorizando a los contribuyentes con obligaciones pendientes de IVA, retención en la fuente, impuesto al consumo, entre otros.

El objetivo de esta jornada es ofrecer soluciones de pago, orientación especializada y trámites que permitan normalizar las obligaciones antes de que avancen los procesos administrativos de cobro.

Según la entidad, donde se acumulan las mayores deudas son Bogotá, seguida de Medellín, Santa Marta, Barranquilla y Cali. Durante esta feria, los asistentes recibirán información sobre cobranzas, facilidades de pago, corrección de inconsistencias, solicitudes de devolución y compensación, así como inscripción o actualización del RUT.

Aunque la DIAN citó previamente a los contribuyentes por correo electrónico, la jornada estará abierta al público que desee asistir de forma voluntaria.

¿En dónde se realizará esta feria?

En Bogotá, la Feria de Servicios se realizará en la Escuela de Impuestos y Aduanas Avenida y en la Dirección Seccional de Impuestos de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Y en el resto del país, la jornada tendrá lugar en las 34 direcciones seccionales de Impuestos con competencia para el cobro.

¿Cómo saber si está en mora?

Para poder saber si está en mora o fue citado por la DIAN y la Fiscalía para aclarar esta deuda, puede hacerlo de diferentes maneras:

Portal de la DIAN: Ingresar al portal oficial de la entidad e iniciar sesión con el número de cédula o NIT.

Ingresar al portal oficial de la entidad e iniciar sesión con el número de cédula o NIT. Líneas telefónicas: Llamar a las líneas oficiales de la DIAN (601) 489 9000.

Llamar a las líneas oficiales de la DIAN (601) 489 9000. Oficinas seccionales: Acercarse a las oficinas de la DIAN

Opciones para llegar a acuerdos financieros:

Estas citaciones que se están realizando también son con el fin de poder llegar a acuerdos de pago que permitan ponerse al día con las deudas mediante un acuerdo directamente en la jornada.

Aplicar retenciones y embargos: Utilizar los recursos que han sido retenidos o embargados para abonarlos a la deuda.

Utilizar los recursos que han sido retenidos o embargados para abonarlos a la deuda. Recibir orientación: Ser asistidos por funcionarios de la DIAN y la Fiscalía para normalizar su situación tributaria.

Ser asistidos por funcionarios de la DIAN y la Fiscalía para normalizar su situación tributaria. Suspender procesos penales: Acceder a la suspensión de procesos penales si se regulariza la situación.

De no llegar a estos acuerdos, sus casos podrían avanzar a la etapa contemplada en el artículo 402 del Código Penal, que prevé penas de prisión de 48 a 108 meses y una multa equivalente al doble de los valores no consignados.

El monto total de la cartera en mora asciende a $6,7 billones, que se distribuye de la siguiente manera: