Precio del dólar en Venezuela HOY 25 de mayo: Banco Central reporta un nuevo aumento

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este lunes 25 de mayo el dólar se cotiza en $530,50470000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una ligera alza con respecto al precio que se manejó en el cierre de la semana anterior, viernes 22 de mayo, cuando el precio se situó en los $526,86940000 bolívares (VES).

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El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié en cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy lunes 25 de mayo.

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estas también experimentaron variaciones en la cotización de este lunes 25 de mayo en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 615,50216303 bolívares.

: 615,50216303 bolívares. Yuan chino : 78,10153846 bolívares.

: 78,10153846 bolívares. Lira turca : 11,60021910 bolívares.

: 11,60021910 bolívares. Rublo ruso: 7,41011146 bolívares.

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¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este lunes 25 de mayo?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este lunes 25 de mayo. Estos son:

Banco Nacional de Crédito : 602,2635 para compra - 627,5695 para venta.

: 602,2635 para compra - 627,5695 para venta. Banco Mercantil : 592,2090 para compra - 589,1313 para venta.

: 592,2090 para compra - 589,1313 para venta. Banesco : 566,2635 para compra - 627,5695 para venta.

: 566,2635 para compra - 627,5695 para venta. 100% Banco : 638,4906 para compra - 545,0000 para venta.

: 638,4906 para compra - 545,0000 para venta. Banco Provincial : 578,5660 para compra - 620,5134 para venta.

: 578,5660 para compra - 620,5134 para venta. Otras instituciones: 592,1232 para compra - 593,6858 para venta.

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