DIAN propone nuevo UVT para 2026: ¿Cuánto sube? Así afectará la Declaración de Renta

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) publicó un proyecto de resolución en el que propone ajustar el valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT) para el año gravable 2026. Este indicador, clave para calcular impuestos como la Declaración de Renta, sanciones, topes y obligaciones tributarias, subiría a $52.374, de acuerdo con el documento oficial compartido en su página web.

El incremento se basa en la variación certificada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para hogares de clase media, registrada entre el 1 de octubre de 2024 y el 1 de octubre de 2025. Según el DANE, esta variación fue de 5,17%, lo que sirve como base legal para calcular el reajuste del UVT, conforme lo establece el artículo 868 del Estatuto Tributario.

¿Qué es el UVT y por qué importa?

El UVT es una unidad de medida creada para estandarizar valores tributarios que antes estaban expresados en pesos. Se utiliza para definir:

Los topes para declarar renta.

Los tramos de tarifas del impuesto a la renta.

Las sanciones e intereses.

Límites de facturación.

Montos máximos para deducciones y beneficios tributarios.

Cada año, la DIAN actualiza su valor mediante resolución antes del 1 de enero, y esa cifra define cuánto deberán pagar los contribuyentes en el año siguiente.

¿Cuánto sube el UVT para 2026?

De acuerdo con el proyecto publicado, el valor propuesto para el UVT 2026 es de:

$52.374 pesos

En 2025, el UVT quedó en $49.855, según la Resolución 000193 de 2024. Esto significa que el incremento sería de aproximadamente $2.519 pesos por unidad de UVT, lo que impactará todos los cálculos tributarios que dependen de esta cifra.

Declaración de renta - mujer preocupada - billetes colombianos - DIAN - Getty Images y Cortesía Ampliar

¿Cómo afectará la Declaración de Renta 2026?

Con el aumento del UVT, los topes y montos para declarar renta también subirán. Aunque la DIAN fijará los valores definitivos cuando expida la resolución final, el cambio anticipa:

Más personas podrían quedar exentas de declarar

El aumento del UVT hace que suban los topes en pesos. Para 2025, el tope para declarar renta fue de 1.400 UVT. Con el nuevo valor, ese límite en pesos sería mayor, reduciendo la base de personas obligadas a declarar.

También aumentarán los valores permitidos para deducciones

Beneficios como aportes a salud, intereses de vivienda, dependientes y otros topes expresados en UVT se incrementarán automáticamente.

Podrían subir algunas sanciones

Las multas por extemporaneidad o por no declarar están definidas en UVT, por lo que también se verían impactadas.

Cambiarán los tramos de tarifas del impuesto a la renta

Cada tramo está expresado en UVT, así que el ajuste afecta la forma en la que se determina la tarifa efectiva de tributación.

¿Por qué sube el UVT en 2026?

La ley establece que el reajuste debe corresponder al IPC de ingresos medios certificado por el DANE. Este año, el DANE reportó una variación del 5,17%, lo que llevó al cálculo que finalmente fijó la DIAN en el proyecto de resolución.

La entidad también explicó que la actualización del UVT debe garantizar que los valores tributarios no pierdan vigencia debido a la inflación, asegurando coherencia en el sistema fiscal.

¿Cuándo quedará en firme el nuevo UVT?

La resolución aún es un proyecto y está en etapa de comentarios. Una vez finalizado el proceso y publicada en el Diario Oficial, el nuevo UVT regirá a partir del 1 de enero de 2026.

Las personas naturales y las empresas deben estar atentas a la publicación definitiva, ya que el valor del UVT es la base para planear la Declaración de Renta, calcular deducciones y cumplir otras obligaciones tributarias durante el 2026.

El incremento moderado refleja la tendencia controlada de la inflación y busca ajustar el sistema tributario a la realidad económica del país, manteniendo el equilibrio en las cargas fiscales.