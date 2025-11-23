Carf advierte que la Dian no logrará los $272 billones de recaudo que tiene presupuestado este año

Recaudo de impuestos nacionales en el primer bimestre del año creció 8.3%, según la Dian. Foto: Colprensa( Thot )

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), advirtió que con el ritmo que tiene la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con el recaudo, cerraría el año con un faltante de $8,3 billones, por lo que no alcanzaría el objetivo de $272 billones, que tiene presupuestado.

Lea más información: Están obsoletos: exdirector de la DIAN advierte que poca modernización afecta recaudo de la Nación

Así lo manifestó el organismo en su informe de seguimiento fiscal, con el que se confirma que el rezago en los ingresos tributarios persiste sobre la capacidad del Gobierno para cumplir sus metas fiscales en este año.

La entidad reveló que más allá que los ingresos tributarios presentaron un crecimiento frente a 2024 ya que el recaudo bruto acumulado a septiembre llegó a $228,8 billones, es decir, 11% más que el año pasado, esta cifra “no será suficiente para compensar la brecha que se ha ampliado en los últimos meses”.

Únicamente a septiembre de 2025 el recaudo neto fue $6,7 billones inferior al registro consistente con la meta de la Dian actualizada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y $542 mil millones menor a la proyección mensualizada del Carf.

Lea también: Anticipo del cobro de renta estabilizará la caja del gobierno, pero genera incertidumbre: Luis Reyes

En ese sentido el comité estima que en el último trimestre del año entrarían $61,8 billones, cifra insuficiente para cerrar el hueco que se ha acumulado desde inicios de 2025.

Adicionalmente, el gasto del Gobierno Nacional Central continúa creciendo por encima de lo previsto ya que, a cifras de septiembre, el gasto primario representó 14,9% del PIB y el gasto total 18,4%, ambos por encima de los niveles observados en 2024.

Por esta razón, el déficit primario se ubicó en 1,9% del PIB y el déficit total en 5,4%, cifras que, aunque se han mantenido relativamente estables mes a mes, siguen tensando el cumplimiento de las metas fiscales del Ejecutivo para 2025.

El Carf calcula que el gasto primario del año podría ascender a $362,2 billones, de los cuales la mayor parte corresponde a funcionamiento ($309,1 billones) y una fracción menor a inversión ($53,1 billones). A pesar que las operaciones de manejo de deuda han permitido reducir en 1,4 puntos del PIB la proyección de intereses para 2025, el comité advierte que el espacio fiscal sigue siendo estrecho.